'Kunst altijd al deel van mijn leven'

Peter de Keijzer is kunstenaar en werkt met glasmozaïek. “De kiem voor het werken daarmee is gelegd door mijn vader. Hij ging na zijn pensionering aan de gang met glas-in-lood en later met Tiffany. En dat deed hij met verve. De hele familie werd voorzien van zijn werk en menigeen heeft een glas-in-lood raam hangen of een lamp staan die hij heeft gemaakt.”

door Adriënne Nijssen

Den Dolder - Of het zo moest zijn, kwam Peter een jaar of tien geleden door een vriendin in aanraking met glasmozaïek. “Samen met haar ben ik aan mijn eerste werkstuk begonnen, dat werd een torso. Zij heeft mij het werken met glas geleerd en we hebben een paar jaar op haar zolder gewerkt.”

Die zolder werd uiteindelijk na een tijd te klein voor al het materiaal en via een vriend kwam Peter bij P’Arts terecht en kon hij een atelierruimte huren. “Daar hebben die vriendin en ik samen een paar jaar gewerkt. Momenteel werk ik daar, samen met twee nichtjes van mij.”

Naast de torso’s maakt Peter nu allerlei andere dingen zoals vlinders, lampjes, vazen en wanddecoraties. De mogelijkheden met glasmozaïek zijn talloos. Via P’Arts kwam Peter in contact met andere kunstenaars en regelmatig hebben ze samen exposities in hun mooie expositieruimte de oude Gehoorzaal op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. “Mijn eerste expositie was ook daar en toen hebben mijn familie en vrienden mijn werk voor het eerst kunnen zien. Ik was zo trots als een pauw met alle lof die ik kreeg. Ik verkocht daar ook voor het eerst een werk. Van de opbrengst heb ik weer nieuw materiaal gekocht.”

Sinds een paar jaar is Peter gepensioneerd, nadat hij veertig jaar als leraar in het basisonderwijs had gewerkt. “Ik heb nu dus alle tijd om veel in mijn atelier te werken en dat is heerlijk.”

Ook het contact met andere kunstenaars ervaart Peter als heel prettig. “Het is een compleet andere wereld voor mij, en zeer inspirerend. We, ik en zeven andere kunstenaars, hebben in juni, juli en augustus een zomerexpo gehouden en dat werd een groot succes.”

Kunst was altijd wel een deel van Peters leven. Hij volgde, naast zijn werk als leraar, allerlei cursussen op dat gebied. “Dat verrijkt je en houdt je geest soepel,” zegt hij. “Voor mij zou het leven een stuk saaier zijn zonder kunst. Creatief bezig zijn en nieuwe dingen bedenken met je materiaal maakt dat je je goed voelt en dan kun je ook andere mensen inspireren iets met kunst te gaan doen. Daarnaast denk ik dat het voor mensen ook een helende werking kan hebben, bewust of onbewust verwerk je de dingen die je in je leven zijn overkomen in je kunst, hetzij positief of negatief.”

Wie het leuk vindt werk van Peter te komen bekijken in zijn atelier is van harte welkom. Hij is te vinden in het Ketelhuis, atelier 23,Vijverhof, Den Dolder. Omdat hij niet altijd aanwezig is, is een belletje van tevoren wel handig. Peter is te bereiken via 06 - 22080533 of 035 - 6017586.

Op de site mozaiekpeter.exto.nl is wat van zijn werk te zien.