Ds. Adriaan Plantinga neemt afscheid

Predikant Adriaan Plantinga heeft een beroep aanvaard van de gemeente Barneveld. Daar zal hij per 1 januari 2021 werkzaam zijn. Acht jaar heeft hij met veel plezier in Den Dolder gewerkt. Dankbaar voor het vertrouwen dat hij heeft gekregen, blikt hij terug op deze periode. In gesprek met een bevlogen verbinder.

door Petra Vossestein

Den Dolder - Adriaan voltooide eerst een studie piano aan het Conservatorium en koos daarna voor theologie. Bij zijn kennismaking in Den Dolder klapte hij in zijn handen om de akoestiek van de kerkzaal te toetsen. Als predikant en pianist zag hij voor zijn geestesoog mooie vieringen en muzikale optredens. “Toen ik hier kwam was er geen website en geen vleugel. Maar het duurde niet lang of de website was er en de vleugel ook.” Die combinatie van verkondiger van het Woord en zijn hart voor muziek heeft hem in menig opzicht vleugels gegeven.

“Ik dank iedereen voor het vertrouwen dat ik heb gekregen en de vrijheid om dingen te doen. Qua creativiteit is mij nooit een strobreed in de weg gelegd.’’

“Ik heb mij de afgelopen jaren ingezet om de maatschappij bij de kerkelijke activiteiten te betrekken en dienstbaar aanwezig te zijn,” vertelt Adriaan. ‘’In principe is er een goede band met de burgerlijke overheid. Ook onderwerpen die meer of minder taboe waren, zijn besproken. Zo is er een middag geweest over omgaan met iemand die stervende is, en hebben wij een bijeenkomst gehad over en met mensen die een periode zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek. Immers, de Willem Arntsz Hoeve hoort bij Den Dolder. Zo ontmoette ik eens iemand die een bijeenkomst in Altrecht bijwoonde. Hij vertelde mij: ‘Ik ben hier opgenomen geweest. En nu begeleid ik anderen’. De contacten met de stichting Tolérance in Zeist die de integratie van vluchtelingen in de regio bevordert, zijn eveneens waardevol gebleken. Samen met de commissie ZWO zijn maaltijden georganiseerd. Informatie, exotische gerechten en vrolijkheid typeerden de verbindende bijeenkomsten. Met een aantal mensen hebben we regelmatig contact gehad. Allen hebben zich heel goed ontwikkeld en hun plek in Nederland gevonden.”

Gedurende de spanningsvolle tijd na de moord op Anne Faber, bleek de goede band met de burgerlijke overheid van grote waarde. Voor een aantal mensen weegt de impact van die periode ook nu op hen. Ook moet gezegd dat een er nieuwe verbindende initiatieven zijn gestart, om in gezamenlijkheid als dorpsgemeenschap verder te gaan.”

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van de Maria Christina Kerk. Die is zowel Fair Trade als Groene Kerk. De actieve ZWO-groep heeft, volgens Adriaan Plantinga, samen met de diaconie een dynamische, aanjagende functie.

‘’Deze pandemietijd is voor velen vereenzamend. Graag was ik juist nu intensief bij mensen thuis op bezoek gegaan, ook als onderdeel van mijn afscheid, maar dat is tot mijn spijt juist nu niet mogelijk.”