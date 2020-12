Bij Quarijn: een praatje, bewegen en kerstmuziek

Jenny van den Hoeven is activiteitenbegeleider in het ontmoetingscentrum van Quarijn in Bunnik. Ze biedt de ouderen die naar het centrum komen activiteiten als bewegen, muziek luisteren, of een blokje om. Toen het ontmoetingscentrum in het voorjaar negen weken dicht moest, bezocht ze de ouderen thuis op de fiets. Tijdens deze tweede lockdown kan het centrum open blijven, met de nodige aanpassingen.

door Ellis Plokker

Bunnik - De meeste ouderen die overdag naar het ontmoetingscentrum komen, hebben problemen met hun kortetermijngeheugen. Doordat zij een paar dagen per week naar het ontmoetingscentrum gaan, kan hun mantelzorger of partner thuis even ontspannen. De dag in het ontmoetingscentrum begint met een kop koffie en een praatje. Daarna vraagt ze aan de ouderen wat ze willen doen. Dat kunnen activiteiten als geheugentraining zijn, of gym vanaf de stoel, met elkaar en begeleiders de middagmaaltijd bereiden, of een stukje wandelen. Van den Hoeven: “In deze tijd luisteren we vaak naar kerstmuziek. Ook daarbij kiezen de bezoekers. De een houdt van Nederlandstalige muziek, een ander luistert graag naar Bach. We zorgen ervoor dat ieders smaak aan bod komt.”

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar is het ontmoetingscentrum negen weken dicht geweest. Van den Hoeven: “Dat was heel schrijnend, niet alleen voor onze bezoekers die zich eenzaam voelden, maar ook voor hun mantelzorger of partner. Voor hen was het heel zwaar om de hele week zorg te verlenen. Gelukkig lette de thuiszorg extra op of alles goed ging.” Van den Hoeven zelf ging in deze periode op de fiets thuis langs bij de ouderen. “Dat was op zich ook waardevol. Ik heb de ouderen beter leren kennen, want we maakten samen een ronde langs foto’s en schilderijen en daar vertelden ze veel over.” Tijdens deze tweede lockdown kan het ontmoetingscentrum gelukkig open blijven. Van den Hoeven werkt de hele dag met een mondkapje op, ventileert de ruimte en maakt deurknoppen, stoelleuningen en tafels minstens drie keer per dag schoon. De bezoekers zitten op anderhalve meter van elkaar.

Van den Hoeven werkt al 32 jaar bij Quarijn. Eerst als verzorgende, sinds vijftien jaar als activiteitenbegeleider. “Ik vind het prettig dat ik als activiteitenbegeleider meer tijd heb om aandacht te besteden aan de ouderen en aan de mantelzorgers’’ Thuis houdt ze rekening met mogelijke besmetting met corona, ze gaat bijvoorbeeld niet naar de winkel als het druk is. “Ik zou het heel naar vinden als bezoekers ziek worden doordat ik besmet ben geraakt. Ook mijn man en zoons van 16 en 20 houden daar rekening mee.” Haar doel is de bezoekers een fijne dag te geven. “Als een oudere zegt dat hij zich door ons gehoord en gewaardeerd voelt, of bij vertrek zegt dat de dag weer is omgevlogen, dan krijg ik daar energie van.” www.quarijn.nl/ontmoetingscentrum-bunnik