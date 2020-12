Gezond nieuwjaar!

Zeist - Eigenlijk mag je bij de kraam geen oliebollen eten, maar Quinten en Lindo wilden - met toestemming van hun vader - best wel even poseren voor deze foto. Zij kwamen uit Leersum fietsen om te genieten van een lekkere oliebol van de oliebollenkraam van Wout van der Vorst op het plein aan de Weeshuislaan.

Morgennacht laten we 2020 achter ons en gaan we het jaar 2021 in. Velen van ons zullen een zucht van verlichting slaken, want het was een wel heel bijzonder jaar, met een pandemie die ons allemaal in de greep hield en houdt. De redactie wenst u een mooi nieuw jaar toe met veel goede gezondheid.