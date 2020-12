Wandelen rond het munitiepark

We trekken de wandelschoenen weer aan en gaan de munitieparkroute wandelen van Park Vliegbasis Soesterberg. Dit gebied is rijk aan natuur, met veel bos en tussen de bomen verscholen liggen verschillende militaire gebouwen en munitiebunkers. De voormalige (militaire) vliegbasis opende, na 100 jaar beslotenheid, in 2014 de hekken voor publiek. Sinds 2017 wordt het gebied beheerd door Utrechts Landschap. Er is een wandelroute van 5 kilometer uitgezet.

door Hetty Heijne

DEN DOLDER - We parkeren onze auto bij de parkeerplaats nabij Shelter 611 aan de Hertenlaan in Den Dolder. Vanaf hier lopen we door het sheltergebied richting het spoor en langs de ‘achterzijde’ van de landingsbaan. Al wandelend komen we uiteindelijk uit bij de Amsterdamse Vliegclub. Iets verderop zien we een een hoge trap van ongeveer 70 treden. Deze beklimmen we en komen uit bij een fraai uitzichtpunt over de gehele vliegbasis. Via de helling gaan we weer naar beneden en we lopen het Strubbenbos in, vol grillig gevormde eikenbomen.

Vanaf hier volgen we de rode markeringen. Aan het einde van het pad doemen de munitiebunkers op. Het zijn grote stenen bunkers met gigantische metalen deuren. Enkele jaren geleden zat hier nog 1000 kilo springstof per vierkante meter in opgeslagen. De natuur rondom de bunkers is de leefplek van buizerds, reeën, vossen en bijzondere vogels zoals de zanglijster. Na een stukje over betonnen platen wandelen we opnieuw het bos in. Langs dit pad zien we verschillende wachtershuisjes en komen we langs een verroeste afdekplaat op bakstenen die een toegang tot een kelder lijkt. Een ondergrondse bunker misschien? ‘Beschermd vleermuizenverblijf, niet verstoren’, staat erop. Verderop geeft een aarden omwalling de plek aan waar ooit vliegtuigen werden gestald. Rechthoekige vijvers, begroeid met riet, waren blusvijvers voor het geval een vliegtuig in brand vloog. Nu het leefgebied van kikkers, padden en salamanders.

We komen uit bij een zwart gebouwtje en als je er in loopt zie je de vliegbasis in miniatuur terug. Het is een van de kunstwerken die in het landschap staan. Verderop zien we het ‘Monument voor gefusilleerde verzetsstrijders’ en een oude schietbaan, die dateren uit de Tweede Wereldoorlog (herkenbaar aan een hoge baksteenmuur met twee openingen). Dan komen we uit bij het oudste luchtvaartgebouw van Nederland en en zien naast het museum een aantal vliegtuigen staan. De kinderen kunnen hier terecht bij diverse speelmogelijkheden, waaronder een echte stormbaan. Wandelaars kunnen - als het museum open is - genieten van een kopje koffie op het terras of in het restaurant. We lopen via de ‘Herdenkingstuin’ en het ‘Herdenkingsplein’ naar een smal hekje en komen uiteindelijk uit bij het begin van de landingsbaan van de voormalige Vliegbasis. Hier is een wandelroute van 2 kilometer uitgezet. (Van 15 maart tot en met 15 augustus gesloten i.v.m. broedseizoen). Via deze landingsbaanroute komen we weer uit bij onze auto.