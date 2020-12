Kaarsen en kunst uit ateliers Abrona

In het kaarsenatelier van Abrona in Huis ter Heide werken creatieve mensen met een licht verstandelijke handicap. Ze maken kaarsen in allerlei vormen; van kerstboompjes en kersthuisjes tot kaarsen in de vorm van bruidstaarten of paaseieren.

door Ellis Plokker

Huis ter Heide - In het kaarsenatelier van Abrona werkt Marjan aan een kaars in de vorm van een kersthuisje. Ze versiert het bruine huisje met een deurtje en poppetje van gekleurde was. Ze werkt al bijna twintig jaar in het kaarsenatelier van Abrona. Ze heeft nog steeds plezier in het werk, want er is veel afwisseling. Met de kaarsen voor de kerst begint ze vaak al in juni of juli, daarmee zijn zij en haar collega’s lang druk mee. “We maken onder andere kerststerretjes,” vertelt ze. Als de kerstkaarsen klaar zijn, maken Marjan en haar collega’s kaarsen voor Valentijn, Pasen, en fakkels voor de zomer.

In het atelier staat een tafel met bakken met verf. Marjan laat zien hoe ze de kaarsen maakt. “Voor de kaarsen hebben we mallen, daar gieten we kaarsvet in. Als de kaars droog is, dompelen we hem in de verf.” Marjan versiert roze en groene kerstboompjes met witte verf, zodat het lijkt of er sneeuw op ligt. Collega Rutger maakt de onderkant van de kaarsen glad door eerst de randjes van de kaars af te snijden en de kaars vervolgens op een hete plaat te zetten. De kaars wordt dan glad aan de onderkant, zodat hij beter blijft staan. Naast het werk in het atelier, werkt hij buiten in de groenvoorziening en in de kassen.

Marjan is heel blij met haar werk: “Ik heb er echt eer van.” Begeleider Rianne Spier vult aan: “Sinds hier in Sterrenberg een woonwijk is gekomen, komen mensen uit de buurt komen langs. Ze geven complimenten over het werk. Op een kerstmarkt in de buurt zijn veel kaarsen verkocht. Dat draagt voor onze cliënten bij aan een gevoel van gewaardeerd worden.” Rianne Spier vertelt dat de andere ateliers op dit moment gesloten zijn. Er is een atelier waar creatieve cliënten schilderijen maken. In het derde atelier wordt keramiek en spullen van papierpulp gemaakt.

Abrona biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap. In Huis ter Heide heeft Abrona drie ateliers: een kaarsenatelier, een schilderatelier en een creatief atelier waar onder andere keramiek gemaakt wordt. Hier kunnen creatieve mensen met een licht verstandelijke handicap onder begeleiding en in hun eigen tempo zinvol werk doen. De schilderijen zijn te leen via de kunstuitleen, de kaarsen worden verkocht, onder andere in winkel ‘Bij Johannes’ in Zeist. www.abrona-ateliers.nl.