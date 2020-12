Wereldwinkel Zeist bestaat 50 jaar

De Wereldwinkel is een progressief geïnspireerde commerciële en ideële instelling, die zich inzet voor de handel in producten uit ontwikkelingslanden. De producten worden, zonder gebruik te maken van tussenhandelaren, voor ‘eerlijke prijzen’ ingekocht. Dit is de enige manier van ontwikkelingssamenwerking die op grond van volstrekte gelijkwaardigheid plaatsvindt. Een deel van het voedsel dat de winkel verkoopt, draagt het Max Havelaar keurmerk. Het idee van een wereldwinkel is ontstaan na het mislukken van de tweede UNCTAD-conferentie in 1968. De rietsuikeracties moesten aantonen hoe de wereldhandel functioneert en hoe de rijke landen stelselmatig hoge invoerbelastingen op producten uit ontwikkelingslanden leggen, waardoor deze landen geen kans kregen hun producten in de rijke landen te verkopen. De eerste wereldwinkel in Nederland opende in de zomer van 1969 in Breukelen en al gauw volgden er meer.

door Adriënne Nijssen

Zeist - “Ook wij waren een van de eerste wereldwinkels in Nederland,” zeggen Harrie van Dijk en Ans Bandsma trots. “De Wereldwinkel in Zeist is opgericht in 1971, dus 2021 wordt een jubileumjaar. Dat gaan we vieren in samenwerking met De Fairtrade Werkgroep Zeist.”

Ondanks corona wordt het toch een actief jaar. Een paar data staan al vast. “Op 14 januari 2021, dé dag dat het jubileumjaar start, willen we de winkel feestelijk versieren,” vertelt Ans. “Ik ben bezig om van volle theezakjes fairtrade rozen te maken, letterlijk theerozen dus. Die worden dan aan de eerste vijftig klanten aangeboden. Bij goed weer wordt er buiten een eerlijk kopje koffie, thee of een sapje aangeboden. Met slavenvrije chocola.”

In maart 2021 haalt de Fairtrade-werkgroep Zeist, samen met de Wereldwinkel, de musical Max Havelaar naar Zeist. “De musical wordt op de planken gebracht door studenten van De Nederlandse Musical Academie van het ROC Rijn IJssel in Arnhem en Nijmegen. Wij hebben hem al gezien, werkelijk prachtig. Een eerbetoon aan een groot schrijver,” zeggen Harrie en Ans.

Het verhaal is gebaseerd op het boek ‘Max Havelaar of de koffyveilingen der Nederlandsche handelmaatschappy’ van Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli. In deze voorstelling worden koloniale misstanden voor het voetlicht gebracht. “Vertellers nemen het publiek mee het verhaal in. Afpersing, uitbuiting, liefde, geld en macht zijn de hoofdthema’s. Helaas zijn deze onderwerpen nog steeds actueel,” zegt Harrie.

Op 19 maart 2021 worden in Theater Figi twee voorstellingen gegeven. Een om 14.30 uur voor schooljeugd, entree gratis. En ’s avonds om 19.30 uur voor volwassenen, entree 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het theater. Na afloop zijn producten van de wereldwinkel te koop.

“In mei is er een fairtradeweek. We introduceren dan de Global Goals, zeventien doelstellingen die door de VN zijn vastgesteld om de komende jaren aan te werken. Verder zou het fantastisch zijn als de Slotlaan een fairtradelaan werd. We hebben winkeliers gevraagd om onze boodschap te ondersteunen. Tevens worden kerken en scholen in Zeist gevraagd om Fairtradekerk of Fairtradeschool te worden In de fairtradeweek mikken we er op dat restaurants een fairtrade maaltijd aanbieden tegen gereduceerde prijzen,’ vertelt Harrie.

Er komt een agenda met jubileumacties en activiteiten.