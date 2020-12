Actie van O'mama's was groot succes

Ruim zeventig cadeaus zijn er afgelopen maand weggeven via weggeef- en winacties via de facebookpagina van O’mama’s. Alle O’mama’s leden en hun (klein)kinderen konden hieraan meedoen. Dit varieerde van kersthangers tot grote sinterklaas- en kerstpakketten voor jong en oud.

Zeist - Dit alles werd mogelijk gemaakt door donaties en sponsoring van (lokale) ondernemers zoals Memberi, Moon’s Massage, Ah Kerckebosch, Deen de Clomp, HipbyCis, Sweet Surprise, Wai Wurrie, Steijn Creative, Si La Vie, Anneke’s atelier, Prijsmepper, Sint Nicolaas Zeist, Mijn liefste boek, Droomdeurtjes, Ernst Bobbie en de rest.

Naamsbekendheid

“We hebben zoveel mogelijk lokale ondernemers gevraagd mee te werken, zodat ook zij via de facebookpagina met ruim 820 leden meer naamsbekendheid genereren en potentiële klanten werven,” vertelt Lorraine. Dat idee werd in deze coronatijd door veel ondernemers met open armen ontvangen. Doordat er zoveel gedoneerd was kon der ook weer een deel worden weggegeven aan de Voedselbank, de Weggeefwinkel, Dierentehuis Zeist en Sint Nicolaas Zeist.

Suzanne en Lorraine, de draaiende sterke krachten achter O’mama’s, hebben elk cadeau persoonlijk gebracht. Om alle mama’s, oma’s en hun (klein)kinderen een onvergetelijke feestmaand te geven, een hart onder de riem te steken en een gezellig praatje te maken. Ze mochten hiervoor gebruik maken van een deelauto van Slim Rijden Zeist.

Suzanne vertelt: “ Het geeft een onbeschrijfelijk gelukkig gevoel om zoveel mensen en kinderen in deze rare tijd een prachtig cadeau te mogen brengen.

De reacties zijn zo ontzettend lief en enthousiast, dat we nu al bezig zijn om te kijken hoe we dit volgend jaar ook weer kunnen doen.”

“Het staat eigenlijk precies voor wat wij doen. Mensen blij maken en verbinden” vult Lorraine aan.

O’mama’s missie is mama’s en oma’s van alle lagen in de samenleving met elkaar in verbinding te brengen. Ook het verminderen van eenzaamheid staat centraal. Doorgaans organiseren zij, met vaste hulpmoeders, diverse kleine en grote evenementen. Nu met corona vindt het contact tussen moeder en oma’s online plaats via de facebookpagina. Kijk voor meer informatie over O’mama’s op www.omamas.nl.