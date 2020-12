Project: Hart voor Zeist wil verbinden en verlichten

Hart voor Zeist is het eerste community-art project van Stadslab Zeist. Met dit unieke project wil het Stadslab verbinding en verlichting bieden in deze moeilijke coronatijd door de vraag te stellen: 'Wie wil jij een hart onder de riem steken?'.

Zeist - Zeister kunstenaars hebben een licht kunstobject in de vorm van een hart van 2,5 bij 2,5 meter gebouwd met licht dat speciaal voor het hart ontworpen is. Dit hart krijgt de hoofdrol in een korte film, die is opgenomen op verschillende plekken in Zeist.

Voor de film is een gedicht geschreven dat door verschillende inwoners is ingesproken. De film gaat op 4 januari in première na de digitale nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zeist op Slotstad RTV. Daarna zal de film te zien zijn op de website van Stadslab Zeist. Het hart wordt tentoongesteld in Figi.

Het Stadslab vraagt met deze campagne aan Zeist om mee te denken welke persoon of organisatie het door corona heel erg moeilijk heeft. Doe allemaal mee en nomineer via www.stadslabzeist.nl of volg de campagne onder andere op instagram @stadslabzeist en via diverse Facebookpagina's zoals ZeistinBeeld.nl en Leuk in Zeist.

De campagne ‘Hart voor Zeist' eindigt op 9 februari.