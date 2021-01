55 kilo afval ‘gezakt’

Het nieuwe winkelcentrum De Clomp ligt er weer schoon bij. 55 Kilo afval staat ‘gezakt’ klaar om afgehaald te worden.

Zeist - Dat was het resultaat van het werk van de bermbrigade van Duurzaam Zeist afgelopen zaterdag in De Clomp.

Vijftien vrouwen, mannen en Matthis van 10 jaar oud trokken uitgerust met prikstokken en handschoenen langs de winkels en over de parkeerplaatsen om opnieuw zwerfvuil op te rapen. De vorige actie was in augustus geweest. Sindsdien had het winkelend publiek daar peuken, plastic, blikjes, flesjes, mondkapjes, drie fietswrakken en wat niet al achtergelaten.

Meedoen? Dat kan op www.samenduurzaamzeist.nl en in de facebook-groep CleanupDayZeist. De Bermbrigade trekt er iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur op uit, naar telkens een andere plek in Zeist.