Wandeling via de wadi naar 'De Zee'

In Kerckebosch is een nieuwe wandelroute uitgezet langs negentien paaltjes, met verhalen over vernieuwingen en de geschiedenis van de wijk. Wandelaars kunnen QR-codes op de paaltjes scannen en zo filmpjes zien over zichtbare en onzichtbare interessante plekken. De wandeling begint bij het Binnenbos, waar het eerste paaltje staat.

door Ellis Plokker

Zeist - Annemiek Verstappen, secretaris bij de wijkvereniging Kerckebosch, nam het initiatief voor deze wandeling. Ze ontwikkelde hem samen met andere leden van de wijkvereniging en vertelt enthousiast: “Ik ben voor innovatie, voor nieuwe leuke dingen. We wilden de wandeling aanpassen aan de mogelijkheden van deze tijd.” Door het scannen van de QR-codes kun je filmpjes zien. Je ziet op de kaart waar je bent en krijgt informatie over de ontwikkeling van het nieuwe Kerckebosch. Annemiek: “De filmpjes zijn supergaaf, je hoort verhalen over Kerckebosch, zoals over de wadi’s die zijn aangelegd om regenwater op te vangen.” Een wadi is een greppel of sloot, die bedekt is met zand en gras. Bij een regenbui vult de wadi zich met water, dat vervolgens langzaam de bodem in kan zakken. En kinderen kunnen lekker spelen in de wadi’s.

Zwevende laan

Bij elk paaltje is informatie te vinden, bijvoorbeeld over de lichtdieren die ’s avonds geprojecteerd worden, over de rode lampjes op de Kerckeboslaan en de vleermuiskastjes. Er is ook informatie te vinden over dingen die je niet ziet, bijvoorbeeld over de riolen. Annemiek: “We weten dat we in de toekomst meer wateroverlast zullen krijgen, omdat het klimaat verandert. In de zomer zijn er daardoor meer stortbuien. Daar is hier rekening mee gehouden.” Het regenwater wordt niet via het gewone riool naar zee afgevoerd, maar wordt opgevangen in een infiltratiesysteem, zodat het langzaam kan terugzakken in de grond.

“De Kerckeboschlaan is om een aantal monumentale bomen heen aangelegd,” vertelt Annemiek. “Maar als de weg over de wortels van de bomen zou zijn aangelegd, dan zouden de bomen alsnog doodgaan. Daarom is hier een nieuw wegdek ontwikkeld, met matten, om de boomwortels te ontlasten. Op die manier drukken de auto’s die er overheen rijden niet direct op de wortels. Een gedeelte van de laan is dus zwevend aangelegd.”

“Op de hei zijn zelfs 360 graden filmpjes gemaakt,” vertelt Annemiek. “Als je op de plek naast het beeld ‘De zee’ staat en je draait het filmpje af op je telefoon, sta je als het ware tussen de schapen die daar een paar keer per jaar komen om de hei te onderhouden.” De wandeling is tot stand gekomen met subsidie van de KNHM foundation, en dingt mee naar een prijs van Kern met Pit. Stemmen op de wandeling kan vanaf nog tot en met 20 januari.

www.kernmetpit.nl

Voor informatie over de wandeling zie www.kerckeboschzeist.nl/wandeling.