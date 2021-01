Schrijvers uit Zeist deel 1: Hendrik Marsman

Een van de allerbekendste literaire figuren afkomstig uit Zeist is de dichter en criticus Hendrik Marsman. Er zijn beroemde versregels van hem bekend gebleven.

door Maarten Bos

Zeist - Marsman werd in 1899 in Zeist geboren in een pand aan de Dorpsstraat, waar de boekenzaak van Marsmans familie was gevestigd. Dat was toentertijd de belangrijkste boekwinkel van Zeist.

De jonge Marsman ging bij de nabijgelegen Broedergemeente op school. Ondanks een zwakke gezondheid wist hij toch een studie rechten af te ronden en hij werd enige tijd advocaat in Utrecht.

Al spoedig wijdde hij zich geheel aan de letteren. Hij kreeg als dichter de nodige erkenning en leverde bijdragen aan de bladen Forum en De Gemeenschap. Hij ging veelvuldig om met literaire grootheden uit zijn tijd. Maar hij was rusteloos, reisde veel en was niet vaak meer in Nederland.

Toen Duitsland Nederland aanviel, was Marsman in Zuid-Frankrijk. Daar werd hij verrast door de gebeurtenissen op het wereldtoneel. In juni 1940 trachtte hij met de boot van Zuid-Frankrijk naar Engeland te komen.

Maar het schip verging, wellicht door een torpedo-aanval, maar zeker is dat niet. Marsman verdronk. Zijn vrouw, die op het dek van het schip was, overleefde de ramp wel.

Heel bijzonder is dat Marsman in een gedicht uit 1926, De Overtocht, de scheepsramp 'voorziet'. Hij dichtte toen: ''De eenzame zwarte boot vaart in het holst van de nacht... de dood tegemoet".