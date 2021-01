Al fietsend meten met sensoren

Sinds juni 2019 brengen ruim vijfhonderd inwoners in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland met een meetkastje op hun fiets de luchtkwaliteit op hun fietsroutes in kaart. Na 1,5 jaar data verzamelen met deze zogeheten Snuffelfietsen is het tijd om de balans op te maken.

door Annemarie Winkelman

Zeist - De data blijken waardevol en de provincie wil na deze experimentfase doorgaan met het meten met sensoren samen met inwoners. Op zaterdag 23 januari organiseert de provincie een online evenement van 13.00 tot 16.30 uur waarin met alle betrokkenen wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Iedereen die interesse heeft kan deelnemen door zich aan te melden via de link aan het slot van dit artikel.

Goede luchtkwaliteit

De provincie Utrecht heeft als doel om fietsen te stimuleren én ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de provincie zo optimaal mogelijk is. Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Goede luchtkwaliteit is voor iedereen van groot belang. Daar werken we als provincie hard aan in de Uitvoeringsagenda Gezonde lucht. Een van de thema’s daarin is het meten met sensoren. Met de Snuffelfiets zetten onze inwoners zich in voor een goede luchtkwaliteit en dat creëert ook het nodige draagvlak.”

Om te bepalen hoe geïnvesteerd moet worden om fietsroutes zo gezond mogelijk te maken is het onder andere nodig inzicht te krijgen in fietsgedrag: hoe fietsen mensen, waar fietsen ze en hoe is het onderweg gesteld met de luchtkwaliteit? In het experiment Snuffelfiets wordt dit gemeten met sensoren. Met een makkelijk te bevestigen kastje aan het stuur wordt de route in kaart gebracht en de luchtkwaliteit onderweg gemeten. De zo verzamelde gegevens kunnen overheden helpen bij het verbeteren van de infrastructuur voor fietsers en het ontwikkelen van meer groene fietsroutes. In het Snuffelfietsproject werkt provincie Utrecht samen met provincie Gelderland, gemeenten, inwoners, technologiebedrijven en kennisinstellingen.

Het meetkastje is ontwikkeld door SODAQ, het RIVM beoordeelt en analyseert de data en Civity presenteert de verzamelde data in actuele kaarten op hun dataplatform. Deze data zijn voor iedereen beschikbaar en kunnen onder andere worden gebruikt voor onderzoek en beleid.

Na 1,5 jaar zijn er door de vijfhonderd deelnemers heel wat kilometers gefietst en data verzameld. Tijd om de balans op te maken van deze experimentfase met het eerder genoemde online evenement. In een divers programma wordt met de betrokkenen teruggeblikt en vooruitgekeken: wat is er bereikt, wat zijn de ervaringen van de deelnemers en hoe kunnen de verzamelde data worden gebruikt?

Het Snuffelfietsexperiment is zo waardevol dat de provincie Utrecht doorgaat met deze manier van meten met sensoren, samen met inwoners. In het evenement wordt meer verteld over het vervolg. Bekijk het volledige programma en meld je aan op www.provincie-utrecht.nl/snuffelfiets.