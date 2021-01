Nadruk leggen op wat mogelijk is

Stel; jij komt uit het ziekenhuis met de uitslag van onderzoeken en wat blijkt? Je hebt een beginnende dementie. De grond zakt onder je voeten vandaan… Je hebt nog zoveel plannen en je kunt nog zo veel, maar nu volgt een onzekere tijd.

Zeist - Sarah Verkruijssen uit Zeist wil met Zorggemeenschap Naburen op Boerderij De Bonte Parels in Westbroek, een antwoord bieden op deze onzekere periode. De gemeenschap bestaat uit mensen met en zonder dementie en biedt plaats om van betekenis te zijn en te blijven.

Gelijkwaardigheid

‘’We kijken naar elkaar vanuit gelijkwaardigheid, leggen de nadruk op wat mogelijk is en juist de persoonlijke wensen en voorkeuren zijn leidend bij het invulling geven aan de dag. Met elkaar zetten we een theetuin op, begeleiden we schoolklassen op de boerderij en bemannen we een winkel met producten van eigen boerderij.’’ Deze activiteiten stimuleren om actief te blijven, mogelijkheden te blijven benutten en een onderdeel te blijven van de maatschappij.

In de zomer van 2020 legden Stichting Naburen en Boerderij De Bonte Parels het eerste contact om samen op te trekken in plannen om een plek te creëren waar mensen met dementie, ondersteunende vrijwilligers en begeleiders doordeweeks hun thuis hebben. Er is veel werk verzet en de benodigde middelen om een boerenschuur om te bouwen tot een comfortabele verblijfsruimte zijn binnen.

‘’Naast het regelen van financieringen, zijn we ook hard aan de slag met het opzetten van samenwerkingen met gemeenten en collega zorgorganisaties. De eerste deelnemers zullen dit voorjaar meedraaien op de boerderij, die actief betrokken is bij het opstarten van de theetuin.’’

Kortom, er staat iets moois te gebeuren op Boerderij De Bonte Parels. De samenwerking met Stichting Naburen lijkt verrijkend en te voorzien in een duidelijke behoefte, voor zowel mensen met dementie als voor het boerenbedrijf, dat zich door deze samenwerking verder kan ontwikkelen.

De realisatie van zorggemeenschap Naburen wordt mogelijk gemaakt door EU, LEADER, Provincie Utrecht, FNO, RCOAK en Voorzorg Utrecht.