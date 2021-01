Belangrijke bijdrage aan leuker leven

De Esther Vergeer Foundation en Stichting IT4Kids gaan dit jaar samenwerken met als doel om kinderen met een beperking een sportkans te geven. Dit verwezenlijken de partijen door kinderen, met leeftijdsgenoten, te laten tennissen tijdens het jaarlijkse tenniskamp van de Esther Vergeer Foundation.

van de redactie

Zeist - De ondertekening van de samenwerking vond plaats in het midden van het land bij tennisclub Shot in Zeist. Naast de vaste bijdrage van IT4Kids voor dit project, kunnen bedrijven via IT4Kids afgeschreven hardware doneren aan de Esther Vergeer Foundation. De waarde van de hardware gaat naar de Esther Vergeer Foundation.

Eenzaam

Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen met een lichamelijke beperking kunnen sporten. Bovendien geeft bijna 70 procent van de kinderen met een beperking aan eenzaam te zijn. Sport levert een belangrijke bijdrage aan een beter en leuker leven, zowel fysiek als mentaal.

Sport zorgt ervoor dat kinderen met een beperking meedoen: samen met andere kinderen deel uitmaken van de maatschappij. Dit helpt de kinderen om zelfstandiger en zelfredzamer te worden.

Jaarlijks organiseert de Esther Vergeer Foundation onder andere een meerdaags tenniskamp om dit te realiseren. Drie dagen lang gaan de kinderen, zonder ouders, heel veel tennissen, spelletjes spelen en plezier maken. Het begeleidingsteam bestaat uit professionele trainers, sport- en spelbegeleiders en verpleegkundigen.

Esther Vergeer: “We zijn superblij met de samenwerking en steun van IT4Kids. Beiden stichtingen hebben als doel dat alle kinderen moeten kunnen ‘meedoen’ en dat is precies waar mijn foundation zich iedere dag voor inzet. Ook kinderen met een lichamelijke beperking moeten de kans krijgen om te sporten; net als ieder ander kind!”

“Fantastisch dat we 2021 beginnen met zo’n mooie samenwerking’’, zegt Marie-Louise Lemmen, directeur Esther Vergeer Foundation ten slotte.

Stichting IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die kinderen een (sport)kans geven. Vincent van Voorden, project- & partnership manager IT4Kids: “Al jarenlang zet Esther Vergeer zich vol overgave in voor haar mooie stichting. IT4Kids zorgt niet alleen voor sportkansen voor kinderen met een financiële beperking, maar zet zich heel actief in voor duurzame sportkansen voor kinderen met een fysieke beperking.’’