De Nachtwacht logeerde in De Wijngaard

Bosch en Duin - Op dit moment is het Rijksmuseum door corona gesloten. Het moment voor Rembrandts beroemdste schilderij, De Nachtwacht, om op tournee te gaan naar verpleeghuizen, seniorencomplexen en ziekenhuizen. Het Rijksmuseum heeft drie levensgrote replica’s van de Nachtwacht laten maken. Eén exemplaar was vorige week in Accolade Zorg locatie De Wijngaard in Bosch en Duin te zien. Bewoners konden in alle rust de replica van De Nachtwacht bekijken.