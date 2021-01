Verlaten Slotlaan

Zeist - De Slotlaan afgelopen vrijdagmiddag, net na 12.00 uur. Twee wandelaars en een enkele fietser, verder is de laan leeg. Normaal gesproken gonst het van de activiteit op vrijdag: auto’s op zoek naar een parkeerplek, bezorgers met bestelbusjes, fietsers en natuurlijk winkelend publiek. Nu zijn de meeste winkels gesloten. Sommige winkeliers, zoals de boekhandel, brengen bestellingen op de fiets rond. De vraag is hoe de Slotlaan er over een jaar, als de coronacrisis hopelijk voorbij is, eruit zal zien. Hoeveel winkels zijn er nog open en hoeveel leegstaande panden zitten er tussen? (Tekst en foto: Ellis Plokker)