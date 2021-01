Schrijvers uit Zeist deel 2: Roel Houwink

Zeist kent veel inwoners gehad die literaire betekenis hebben gehad. De bekendste is wellicht de dichter Hendrik Marsman, die ook echt in Zeist is geboren. Minder bekend, maar toch belangrijk en ook omstreden is de schrijver en dichter Roel Houwink, die in 1987 op 88-jarige leeftijd overleed in zijn woonplaats Zeist.

Zeist - Voor de oorlog was Houwink een invloedrijk literator. Hij schreef voor het bekende protestante tijdschrift Opwaartsche Wegen. Hij was de ontdekker, vriend en steunpilaar van dichter Gerrit Achterberg. Hij was heel vooraanstaand binnen de protestante letteren en schreef in 1936 het Nationale Boekenweekgeschenk.

In de oorlogsjaren kwam er een breuk. Houwink schreef voor pro-Duitse bladen, was lid van de Kultuurkamer (waar je lid van moest zijn om te kunnen publiceren) en hij nam zitting in een jury die in 1943 een dichterswedstrijd beoordeelde. Het leidde ertoe dat hij na de oorlog een tijdelijk publicatieverbod kreeg. Om de vrijgekomen tijd zinvol te vullen, ging hij sociologie studeren en daarna werd hij ambtenaar in Zeist.

In kringloopwinkels in Zeist tref je nog weleens oude exemplaren aan van dichtbundels van Houwink. Na de oorlog genoot hij geen literaire roem meer, maar hij had natuurlijk wel de giganten Marsman en Achterberg persoonlijk gekend. In 1961 publiceerde hij Persoonlijke herinneringen aan Marsman en in 1973 Het raadsel Achterberg.