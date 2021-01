Vrijwilligerswerk met veel inhoud

Al ruim tien jaar werkt Els van de Klundert als vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Zeist. Daar heeft ze heel bewust voor gekozen. Els wilde het liefst vrijwilligerswerk doen met inhoud. “Ik vind het belangrijk om mensen iets te vertellen over projecten die we hebben en steunen. Zodat de mensen in die landen vooruit komen. Wat vaak ten goede komt aan het hele het dorp waar die persoon woont. Ik vind het belangrijk om dat uit te dragen.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Els reist veel en houdt van andere culturen. “Als je met andere culturen in aanraking komt, zie je hoe ze wonen, hoe ze leven en werken. Dat is lang niet altijd goed en het is belangrijk dat daar door mensen in betere omstandigheden iets aan gedaan wordt. Als je iets kunt bijdragen aan de leefomstandigheden van mensen die het minder hebben, dan vind ik dat nuttig. Misschien heb ik het wel van mijn oom die missionaris was. Ik heb vroeger vaak gecollecteerd voor zijn missiepost.”

Er was een tijd dat Els tegen vrijwilligerswerk was. “Dat was omdat ik me afvroeg of het wel bestond, of het niet stiekem misschien een baan van een ander is. Ik vond het meer iets voor als je met pensioen zou gaan. Een stukje invulling van je leven als gepensioneerde. Maar iedereen is daar vrij in.”

Een ochtend in de week is Els in de Wereldwinkel te vinden. “In het begin was ik vaker in de winkel, maar sinds een tijd ben ik ook mantelzorger voor mijn zus. Zij heeft MS en ik wil er daarom zoveel mogelijk voor haar zijn. Soms werk ik wel wat meer, als een collega ziek is bijvoorbeeld, dan val ik wel in. Maar in principe beperk ik me tot één ochtend verkoop. Op die ochtend draag ik graag de boodschap van de Wereldwinkel uit, maar wil ik vooral ook onder de mensen komen. Het contact met mensen vind ik namelijk het allerleukste aan dit werk. En al die producten uit verschillende landen die in de Wereldwinkel verkocht worden, brengen voor mij een stukje herinnering mee aan mijn reizen. Wat mensen maken in die landen is zo mooi, zo bijzonder, zoals bijvoorbeeld de bronzen beeldjes uit Burkina Faso.”

In het verleden gaf Els ook les aan asielzoekers. “Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. Eerst heb ik in het ouderenonderwijs gewerkt en later ook op de dagschool. Daarom trekt lesgeven me nog steeds. En ik heb dus Nederlandse les gegeven aan asielzoekers. Soms denk ik wel eens dat ik weer iets met het lesgeven wil gaan doen. Maar dan zou ik niet meer in de Wereldwinkel kunnen werken. Dat zou ik jammer vinden voor de klantencontacten, die zou ik missen. Van de andere kant, ik doe dit al een hele tijd, en dan wil je ook wel eens wat anders.”

