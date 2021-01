Meer muziekstijlen en improvisatie

Zangeres Silva de Waard uit Zeist is vorige week afgestudeerd als Musician 3.0 aan het conservatorium in Utrecht (HKU). De meeste opleidingen aan het conservatorium richten zich op één stijl, bijvoorbeeld pop of klassiek. De muziek die Silva maakt, zit tussen pop, folk, klezmer en jazz in, met invloeden van klassiek en experimentele muziek.

door Ellis Plokker

Zeist - Silva de Waard is zangeres en bespeelt meerdere instrumenten: naast gitaar ook piano, fagot, een kleine fluit en percussie-instrumenten. Eind november gaf ze haar eindconcert met haar vijfkoppige band en vorige week presenteerde ze haar scriptie. De opleiding Musician 3.0 is gericht op het maken van eigen werk en leidt op tot Music Performance Artist. Dat betekent dat je als student niet alleen muzikant wordt, maar leert ook hoe je zelfstandig een optreden (Performance) neer kan zetten. Silva legt uit: “Bij deze studie word je gestimuleerd om buiten de lijntjes te gaan. De studie is niet gericht op één stijl of instrument. Je doet veel projecten en bij de compositielessen mag je zelf bedenken hoe je ze wilt invullen, dat mag ook met beeldend werk.”

Silva zingt al sinds ze heel jong was, eigenlijk al voordat ze kon praten. Ze volgde muzieklessen en op de middelbare school deed daarnaast een musicalopleiding. Toen begon ze al met het schrijven van haar eigen muziek. Toen ze zestien was, ging ze naar de vooropleiding voor Muziektheater in Arnhem en volgde ze een vooropleiding Singer-Songwriter in Enschede, omdat de toelatingscommissies haar te jong vond voor de bachelor. Silva: “Daar leerde ik over de structuren in popsongs, maar dat was niet helemaal wat ik zocht. In de opleiding Musician 3.0 komen meerdere stijlen aan bod en zit veel improvisatie." Silva woont in Zeist en geeft zang- en compositielessen bij mensen thuis (met anderhalve meter afstand) en ze werkt aan nieuwe composities. Daarnaast doet ze mee met het eindexamenproject van studiegenoot Koen Boeijinga. Ook is ze nieuwsgierig naar wat andere musici in Zeist doen.

Silva speelt met vier anderen in een band: op trompet (Luc Hudepohl), cello (Mirthe de Jonge), piano (Gemma Luz Bosch) en drums (Agustin Faundez Rojas). Silva zingt en speelt gitaar, iedereen improviseert een gedeelte naast het spelen van de composities. Door de corona-pandemie was het lange tijd spannend of het afstudeerconcert met haar band door zou kunnen gaan. Silva: "Soms was er iemand ziek, dat was heel spannend. Iedere repetitie zeiden we tegen elkaar: ‘Wat fijn dat we samen kunnen spelen.' Ik ben dankbaar dat het gelukt is. Wonder boven wonder viel het concert precies in de twee weken, waarin dat mogelijk was met publiek. We waren met dertig mensen in totaal.” Het programma heet 'Haast & Herstel' en gaat over de verschillende snelheden waarop de mens leeft. Het concert is te zien via:

silvadewaard.com