Avondklok: stilte over Zeist

Zeist - Zaterdagavond om 21.00 uur werd het stil op straat in Zeist. Net als in de rest van Nederland ging die avondklok in. Al snel raakte de straten en pleinen in de stad en langs de uitvalswegen uitgestorven. Alleen de maaltijdbezorgers en mensen met een geldige reden begaven zich nog op straat. Gedurende de eerste uren voerde de politie van Zeist op diverse plekken controles uit of mensen die zich op straat bevonden wel over de juiste papieren beschikten.

Alleen bij het busstation aan het einde van de Slotlaan was nog enig leven waar te nemen. De buschauffeurs van de verschillende buslijnen en busmaatschappijen namen een extra lange pauze. Passagiers waren er nauwelijks meer. Toch blijft de normale dienstregeling op verzoek van het kabinet van kracht. Reizigers die een noodzakelijke reis moeten maken, kunnen zowel overdag als avond blijven reizen.

Vooralsnog loopt de avondklok tot de nacht van 9 op 10 februari.