Odijk - Op de foto: Martijn en Irene van ‘t Wapen van Odijk. Zij runnen de zaak nu twee jaar en bevelen in deze coronatijd hun afhaalgerechten van harte aan.

Houdt u ook zo wandelen en fietsen, maar bent u eens toe aan een nieuw rondje? Parkeer uw auto (met of zonder fiets) dan bij ‘t Wapen van Odijk en wandel van daaruit ’t Kromme Rijnpad van 10 kilometer of fiets de Kastelenroute van 32 kilometer. ‘t Wapen is aangesloten bij de VVV. Je kunt bij hen ook - liefst van tevoren - een van de afhaalgerechten reserveren.

Zie: www.wapenvanodijk.nl.