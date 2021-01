Een half uur tuinvogels tellen

Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari vindt de Nationale Tuinvogeltelling weer plaats. Dianne Goes van Samen Duurzaam Zeist roept ons op om mee te doen.

Zeist - ''Als je goed in je tuin of op je balkon kijkt, zie je allerlei vogels. Ik woon op de begane grond met gemeentegroen pal voor mijn raam en ik zie daar van alles: koolmezen, pimpelmezen, merels, roodborstjes (nooit geweten dat die zo mooi kunnen fluiten) en voor mij onbekende vogels. En zelfs - hoewel geen vogel - een eekhoorntje pal voor mijn raam. Genieten!

Lange tijd was een onderhoudsvrije tuin de tuintrend. Nauwelijks een boom of struik te bekennen, wel veel potten, stenen. Dat is geen ideale omgeving voor vogels. Vogels hebben voedsel en nestgelegenheid nodig. Al dat steen heeft dus nadelige gevolgen voor de leefomgeving van vogels, die vervolgens verdwijnen uit onze tuinen.

Gelukkig vergroenen steeds meer mensen hun tuin en daardoor zien we weer een toename van vogels in stedelijke gebieden. Dat leidt tot een duurzamere leefomgeving, niet alleen voor vogels, ook voor ons mensen. Het blijft belangrijk te weten hoe de vogelstand zich ontwikkelt. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseren daarom jaarlijks een vogeltelling. De resultaten van de telling, gecombineerd met die van eerdere jaren, geeft een beeld van de ontwikkeling van vogels en tuinen. In januari 2020 telden meer dan 90.000 mensen ruim 1,5 miljoen vogels. Een nieuw telrecord.

Tel jij komend weekend ook mee met tienduizenden anderen? Een half uurtje op vrijdag 29 januari tot en met zondag 31 januari is voldoende. Tel alleen of maak er een gezellige gezinsactiviteit van. Op www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling kun je je vast aanmelden voor handige tips en voorpret. Kijk in de tuinvogel top 25 als je niet weet welke vogel je ziet. Heb je helemaal de smaak te pakken gekregen? Volg dan de gratis online cursus, ook op de website. Heb je een bijzondere vogel gezien of een andere leuke observatie gedaan? Deel dan jouw ervaringen ook op de Praat Mee pagina van www.samenduurzaamzeist.nl.

duurzaam denken - duurzaam doen