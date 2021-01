Koffie en hulp voor dak- en thuislozen

Yvonne van Lierop werkt als vrijwilliger bij het Leger des Heils in Zeist. Iedere donderdagmorgen is er een open koffieochtend aan de Weeshuislaan. Op vrijdagochtend heeft ze samen met haar collega’s een spreekuur en staat ze klaar voor zo’n 60 dak- en thuislozen uit Zeist en omgeving.

door Ellis Plokker

Zeist - Op vrijdagochtend draait Yvonne van Lierop het spreekuur maatschappelijke dienstverlening, samen met twee maatschappelijk werkers en iemand van de gemeente Zeist. “Iedereen houdt afstand, daar letten we nu op. Verder willen we de drempel zo laag mogelijk houden.” Deze open koffieochtenden zijn zo’n beetje de enige plek waar eenzame ouderen, mensen met schulden en mensen zonder vaste woon of verblijfplaats momenteel terecht kunnen. Juist daarom gaat dit spreekuur op vrijdag tijdens de coronapandemie gewoon door, vertelt Yvonne van Lierop, vrijwilliger bij het Korps. Van Lierop draait ook een vrouwengroep op woensdagavond.

Eén van de diensten van het Leger des Heils is het fungeren als postadres voor zo’n zestig dak- en thuislozen uit de omgeving. Van Lierop: “Een postadres is belangrijk omdat je met een postadres niet alleen een uitkering kunt aanvragen, maar ook een zorgverzekering. Deze mensen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Soms slapen ze bij een familielid of bij vrienden, maar ook wel eens buiten.” Soms zijn dat gescheiden mensen, maar ook drugsverslaafden, of mensen met psychische problemen of anderen, die geen computer hebben en de regels van instanties niet begrijpen. Van Lierop: “Laatst was er iemand die al maanden in een auto slaapt. Gelukkig konden we haar snel helpen.”

Van Lierop vertelt: “Als iemand eenmaal in de schulden zit en een laag inkomen heeft, is het moeilijk om er weer uit te komen. Niet betaalde rekeningen kunnen snel oplopen door de boetes die hier op volgen. Ook zijn er ondernemers die door corona hun huur niet meer kunnen betalen en bij ons aankloppen voor hulp. Wij helpen door instanties te bellen om betalingsregelingen te treffen of door te verwijzen naar andere instanties ”

Het Leger des Heils is een landelijke organisatie die ook professionals op het gebied van Welzijn en Gezondheid in dienst heeft. De afdeling Welzijn & Gezondheid heeft in Zeist twee appartementen met elk vier kamers waar thuislozen zo mogelijk een kamer kunnen huren. Er is een wachtlijst voor de kamers bij het Leger des Heils.

Mensen kennen het Leger des Heils vaak van het innemen van tweedehands kleding, maar deze geloofsgemeenschap doet veel meer, bijvoorbeeld reclassering. Van Lierop werkt vanuit haar geloof: “Wat wij doen is het leven zin geven door elkaar te ontmoeten. Het is zinvol werk en fijn om te doen. Het is heerlijk als je iemand een stukje verder kunt helpen.” www.legerdesheils.nl/Korpszeist.