Eerste prik

Zeist - Diverse verzorgingshuizen in Zeist zijn begonnen met het toedienen van vaccinaties tegen corona. Zo ook bij wooncentrum In de Dennen aan de Arnhemse Bovenweg. Alle bewoners die dat willen, krijgen de prik. De bewoners zaten in de deuropening te wachten tot de verzorgsters langs kwamen om te prikken. Mevrouw Van Driel was de eerste die geprikt werd, onder applaus van de andere bewoners.

Om het wachtkwartiertje aangenaam te maken werd er per gang een quiz gespeeld met de bewoners. (Foto: Menno Bausch)