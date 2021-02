Trek jij vrijdag 5 februari ook een warme trui aan?

Aankomende vrijdag 5 februari is het weer zo ver, de Warmetruiendag. Die wordt dit jaar voor de 1vijftiende keer georganiseerd. Op deze dag trekken deelnemers een dikke, warme trui aan en zetten zij hun verwarming één of meer graden lager. Zo besparen zij energie en stoten ze minder CO2 uit. Ingeborg Barendse is reporter bij Samen Duurzaam Zeist en student Environmental Sciences (milieukunde). Zij vertelt wat Warmetruiendag voor haar betekent.

Zeist - ‘’Van jongst af aan doe ik al mee aan Warmetruiendag. Op de basisschool werd de verwarming lager gezet en van mijn ouders heb ik geleerd eerst een trui aan te doen voor de verwarming aan gaat. Toch kwam het besef van een lagere CO2 uitstoot pas in de latere jaren van de middelbare school.

Milieukunde

Dit inspireerde mij onder andere bij mijn studiekeuze voor milieukunde en duurzaamheid. Ook nu, in mijn minder goed geïsoleerde studentenkamer, trek ik nog altijd eerst een trui aan voor ik de verwarming aanzet.

Elke graad dat een verwarming lager wordt gezet bespaart gemiddeld 6 procent energie en CO2 uitstoot. Wanneer alle Nederlanders één dag de verwarming één graad lager zetten, zou dit maar liefst 6,3 miljoen kilo CO2 besparen. We kunnen dus op één dag een enorm verschil maken en dat is zeer inspirerend.

Maak een foto en deel hem

Landelijk doen dit jaar ongeveer 100.000 mensen mee. Zullen we in Zeist ook met zoveel mogelijk mensen meedoen? Trek vrijdag een warme trui aan en zet de thermostaat één of meer graden lager. En meld je aan bij www.warmetruiendag.nl. Laat ook zien dat je meedoet en plaats een foto van jou in je favoriete warme trui op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtags #warmetruiendag #samenduurzaamzeist. Zo inspireer je anderen ook om mee te doen.

Mooie compilatie

Van alle foto’s die we vinden, gaan we een mooie compilatie maken op www.samenduurzaamzeist.nl.