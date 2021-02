Schrijvers uit Zeist deel 3: Anne de Vries

Zeist heeft vele beroemde literatoren gekend. Een van de bekendste is de van oorsprong uit Drenthe afkomstige protestante onderwijzer en schrijver Anne de Vries.

door Maarten Bos

Zeist - De Vries werd in 1904 in Drenthe geboren. Toen hij wat ouder was, kwam hij in Zeist te wonen. Eenmaal daar gevestigd schreef hij, deels uit heimwee naar zijn geboortegrond, de twee zeer succesvolle jeugdboeken Bartje en Bartje zoekt het Geluk. Nog bekender werd de figuur van Bartje door een TV- bewerking uit 1972. Bartje is het symbool van de provincie Drenthe.

De Vries schreef ook de Levensroman van Johannes Post. Post was een verzetsstrijder (denk ook aan de Zeister Johannes Postlaan). De Vries werkte met hem samen. Post werd opgepakt en geëxcecuteerd. De Vries werd ook gearresteerd, maar de officier die zijn zaak behandelde kende een boek van de schrijver in Duitse vertaling. Dat redde De Vries het leven.

Na de oorlog schreef hij met grote toewijding het boek over Post. Er is wel kritiek geweest op de publicatie. De Vries zou de zaken mooier voorgesteld hebben dan ze werkelijk waren. Er was sprake van 'mythevorming'. Het boek is niettemin zeer leesbaar. Andere oorlogservaringen verwerkte De Vries in zijn beroemde jeugdboek Reis door de Nacht.

In 1964 overleed De Vries in Zeist. Om hem te eren kwam er nog niet zo lang geleden een Anne de Vrieslaan in het dorp. Er zijn maar drie plaatsen in Nederland met zo'n straatnaam: Assen, Coevorden en Zeist.