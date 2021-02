Oud-Zeister Sigrid Kaag komt naar Zeist

Sigrid Kaag is in Zeist opgegroeid.

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag komt dinsdag16 februari naar Zeist om kennis te maken met inwoners en in gesprek te gaan over een thema dat haar na aan het hart ligt: gelijke kansen voor jong en oud. Wie persoonlijk kennis met haar wil maken kan meedoen in een Zoomsessie die avond van 19.30 tot 20.30 uur.

Zeist - Sigrid Kaag is in Zeist opgegroeid. Ze bracht hier haar middelbare schooltijd door. Haar vader was musicus, haar moeder onderwijzeres. Sinds oktober 2017 is ze namens D66 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III en sinds kort lijsttrekker voor haar partij.

Vanuit Zeist nemen Marijn Knevel, schoolleider bij Wereldkidz en Ritish Debisarun, opbouwwerker bij MeanderOmnium deel aan het gesprek. U kunt live bij dat gesprek aanwezig zijn en ook zelf vragen aan haar voorleggen, ook over heel andere onderwerpen. Wat zou u willen weten van Sigrid Kaag? Stuur uw vraag naar info@d66zeist.nl.

Iedereen die kennis wil maken met Sigrid Kaag kan zich aanmelden via info@d66zeist.nl. U krijgt dan een link voor de zoommeeting toegestuurd. Er is plaats voor honderd deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden.