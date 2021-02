Schone Bermen

Zeist - De kruising Utrechtseweg en Amersfoortseweg ligt er weer schoon bij. Rond de vijftig kilo aan afval is geraapt en staat klaar om afgehaald te worden. Dat is het resultaat van de opruimactie door de Bermbrigade, een samenwerking tussen Cleanupday Zeist en Samen Duurzaam Zeist. Zaterdag trokken zo’n twintig mensen op afstand van elkaar er op uit om de bermen te ontdoen van vele voedselbekers, peuken, blikjes, een paraplu en wat al niet meer. Wil je ook meedoen? Mail dan cleanupdayzeist@gmail.com voor meer informatie of volg de facebook-groep

CleanupDay Zeist. (Foto: Floor Bobbink)