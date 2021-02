Eerste carnavalskrant voor Van Bennekom

Zaterdag werd de 49ste carnavalskrant verspreid in Odijk. De eerste krant, inclusief bingokaarten voor de Ojikse Online Bingoshow werden uitgereikt aan de Bunnikse burgemeester Van Bennekom.

Odijk - De Rijnpinters gaan dit jaar online met het eerste Virtueel Carnavalsweekend in de historie. De krant is online in te zien via www.rijnpinters.nl/carnavalskrant-2021.

Samen met de carnavalskrant heeft Van Bennekom zijn kaarten ontvangen voor de Ojikse Online Bingoshow. Die is zaterdagavond 13 februari van 20.00 tot 23.11 uur. Voor de volle kaart zijn er vijf hoofdprijzen: een minuut gratis winkelen in Jumbo De Kruijf, een jaar lang gratis brood van Bakkerij Sjaak Doeleman, een weekend Texel voor twee personen inclusief ontbijt in samenwerking met Hotel de Branding in De Koog, een Nintendo Switch en een contant bedrag. Zie verder op www.rijnpinters.nl.