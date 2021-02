Digitale voordeur naar zorg en welzijn in Zeist geopend

Wethouder Marcel Fluitman en huisarts Arjo van den Berg openden op 9 februari officieel en coronaproof de digitale voordeur naar zorg en welzijn in de gemeente Zeist.

Zeist - Zorg of een helpende hand nodig? De gemeente Zeist presenteert samen met lokale zorgverleners de vernieuwde Zorg4Zeist-website. Met daarop het complete aanbod van zorg en welzijn bij u in de buurt.

Alles soorten zorg

Of mensen nu op zoek zijn naar een diëtist of thuiszorgorganisatie, hulp nodig hebben bij het vinden van werk of bij stoppen met roken: voor alle soorten zorg en ondersteuning is zorg4zeist.nl de nieuwe digitale voordeur. “We hebben een uitgebreid aanbod van zorg en ondersteuning in de gemeente”, vertelt huisarts Arjo van den Berg.

Handig overzicht

“Dat is natuurlijk mooi, maar zonder een handig overzicht is het wel moeilijk zoeken. Met de Zorg4Zeist-website staat alles bij elkaar. Fijn dat ik patiënten hierop kan attenderen en ook samen met hen kan kijken naar de mogelijkheden!”

Continu vernieuwen

De nieuwe website is sinds 9 februari online en er wordt nog aan gewerkt. “Sterker nog, we blijven eraan werken”, zegt wethouder Marcel Fluitman. “Want het aanbod in de gemeente blijft ook veranderen. Er komen bijvoorbeeld zorgverleners of welzijnsdiensten bij of ze gaan samenwerken op een nieuwe locatie. Ook willen we de mogelijkheden op de website uitbreiden, afhankelijk van de wensen van de inwoners. Nu kun je zoeken op ‘soort zorg’ of ‘soort organisatie’, maar misschien willen mensen ook wel zoeken op thema’s zoals ‘afvallen’ of ‘herstellen na corona’.”

Op dit moment richten de makers eerst op de volledigheid van het aanbod op de site. Mist u een organisatie of persoon op de website? Dan kunt u dit doorgeven via zorg4zeist.nl/support.

www.zorg4zeist.nl