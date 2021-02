Start bouw woonwijk Rhijnhaeghe

De bouw van de 91 woningen van nieuwbouwproject Rhijnhaeghe in Bunnik is gestart. Schutte bouw & ontwikkeling heeft de eerste boorpalen in de grond gebracht, het ketenpark ingericht en daarmee staat alles op groen om deze nieuwe woonwijk dan eindelijk vorm te geven.

Bunnik - Door de samenwerking van de gemeente Bunnik, woningcorporatie LEKSTEDEwonen en ontwikkelaar Sustay wordt er aan de J.F. Kennedylaan op de oude kantoorlocatie ‘Rhijnhaeghe’ een volledige nieuwe woonbuurt met verschillende woningen gerealiseerd. Het duurzame project Rhijnhaeghe telt straks 75 appartementen, tien rijwoningen en zes twee-onder-één-kapwoningen met hedendaags comfort. Het resultaat wordt een gevarieerde mix van koopwoningen, sociale- en middenhuurwoningen die voorziet in de grote behoefte aan betaalbaar wonen voor diverse doelgroepen.

Speelse opzet

In dit nieuwbouwproject is veel aandacht voor groen en betaalbaarheid. De nieuwe woonwijk krijgt een speelse opzet en is omringd door volwassen bomen. Bovendien is er ruimte vrijgehouden voor nieuw groen, parkeermogelijkheden voor bewoners en speelgelegenheid voor kinderen.

Paul Heijmerink, wethouder wonen Bunnik, kijkt uit naar het bouwproces: “De gemeente Bunnik heeft een grote ambitie op het gebied van wonen. We hebben veel nieuwe en betaalbare woningen nodig. Niet alleen om te voorzien in de vraag, maar ook om Bunnik levendig en aantrekkelijk te houden. De bouw van project Rhijnhaeghe is een van de ontwikkelingen die daaraan bijdraagt met een mix van woningtypes in zowel huur als koop. Dat is een goede ontwikkeling. Mensen krijgen zo een fijne plek in een aantrekkelijke en groene leefomgeving.”

Directeur Ed de Groot van LEKSTEDEwonen vult aan: “LEKSTEDEwonen zet zich in om een bijdrage te leveren aan het invullen van de grote vraag naar betaalbare huurwoningen. Door een mooie samenwerking tussen de gemeente Bunnik en Sustay wordt het mogelijk gemaakt hier 27 prachtige sociale huurappartementen te realiseren. De mix van bewoners zorgt voor een nieuwe woonwijk waar iedereen zich thuis kan voelen.”

Duurzaamheid

In het ontwerp van project Rhijnhaeghe is er op diverse manieren rekening gehouden met duurzaamheid. De daken van de woningen worden nagenoeg volledig voorzien van zonnepanelen en hemelwater wordt opgevangen in infiltratiekratten. De badkamers van de woningen krijgen een elektrische boiler en er wordt douchewarmteterugwinning toegepast.

De 34 koopwoningen zijn verkocht en het verhuurproces voor de 27 sociale huurwoningen, waar 1284 mensen op reageerden, is afgerond. Het verhuurproces van de middenhuur rijwoningen start half februari en de vrije sector huurappartementen na de zomer. www.rhijnhaeghe.nl