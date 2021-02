Vereniging O.B.K. knapt Boskapel op

De leden van Harmonieorkest O.B.K. uit Zeist kunnen al een tijd niet samen muziek maken. Maar leden en bestuur kijken naar wat wél kan in coronatijd en gaven vorig jaar concerten in kleine groepen bij verpleeghuizen. Bovendien kreeg de oefenruimte een nieuw dak. Nu is de binnenkant van De Boskapel toe aan een opknapbeurt.

door Ellis Plokker

Zeist - Esther Buls is voorzitter van het bestuur van het Koninklijk Harmoniegezelschap O.B.K. (Oefening Baart Kunst) uit Zeist. O.B.K. is een vereniging met 65 amateurmusici en een bevlogen dirigent, Arnold Span. Het is een traditioneel harmonieorkest met onder andere klarinetten, saxofoons, trompetten en slagwerk. In december won O.B.K. de groepsprijs ‘Cultuur’ van de Vrijwilligersprijzen Zeist, van 2000 euro. De vereniging kreeg ook een bedrag van de Vriendenloterij. Buls: “Dat geld willen we besteden aan het renoveren van de binnenkant van De Boskapel. De vloer en toiletten zijn aan vervanging toe. Naast O.B.K. maken ook een aantal andere verenigingen gebruik van het gebouw. Met het opknappen van de Boskapel blijft het pand als Cultureel Centrum beschikbaar voor Zeist.”

Het O.B.K. oefent sinds 1986 in De Boskapel, een gemeentelijk monument in het Zeister Bos. Het dak van de kapel was eind 2019 aan vervanging toe. Buls: “Dat is een enorme kostenpost voor een vereniging als de onze. We hebben verschillende acties opgezet en fondsen aangeschreven. Het is ons gelukt om het geld bij elkaar te krijgen en het dak van de kapel is inmiddels vervangen. Dat het gelukt is, heeft het verenigingsgevoel een enorme boost gegeven.”

Over het orkest in coronatijd vertelt Buls: “Vorig jaar januari hebben we een nieuwjaarsconcert kunnen geven. Daarna was het heel beperkt wat we hebben kunnen doen. Maar we proberen steeds te kijken naar wat wél kan.” Soms kon het orkest in kleinere groepen spelen. Buls: “Voor de bewoners van verpleeghuizen was de eerste lockdown in het voorjaar een moeilijke tijd. We hebben toen een aantal ‘balkonconcerten’ georganiseerd, waarbij een klein ensemble buiten speelde en de bewoners vanaf het balkon konden luisteren.” O.B.K. gaf met Koningsdag en op 5 mei onder andere een concert bij Warande en de Amandelhof. Trompettist Klaas Hemstra trad met kerst bij Spathodea en Warande op.

“We kijken naar wat veilig is, ook voor onze eigen leden. We zijn een orkest van een goed niveau. De leden bespelen hun instrument al langer voordat ze bij ons orkest komen, sommige leden zijn al wat ouder,” vertelt Buls. O.B.K. werd in 2018 Nederlands kampioen. Die titel wordt steeds verlengd, omdat er momenteel geen concoursen georganiseerd kunnen worden. Esther Buls speelt zelf euphonium, een blaasinstrument, dat eruit ziet als een kleine tuba. De naam van het instrument betekent ‘mooie stem’.

www.obk-zeist.nl