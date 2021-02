Het community art project ‘Hart voor Zeist’ moet Zeistenaren in deze moeilijke tijd een hart onder de riem steken en met elkaar verbinden.

Zeist - Niet alleen is er een metersgroot oplichtend hart gemaakt, ook konden Zeistenaren een persoon of organisatie nomineren die extra bemoediging verdient. Uit de nominaties zijn vijf personen en organisaties gekozen, die deze bemoediging in de vorm van een klein oplichtend hart mochten ontvangen. Het zijn Slimani Gym, O’mama’s, de Damiaanschool, Kapsalon Zizo en eetcafé Pandarve. Daan Warnas van Slotstad RTV reikte het hart uit aan medewerkers van de Damiaanschool. (Foto: Mel Boas)