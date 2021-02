Hoe Aziz Kaouass vanuit Zeist zijn geboortegrond herstelt

Bram Tjaden van Samen Duurzaam Zeist interviewt Zeistenaren over duurzaamheid. Om - in de woorden van theatermaker en schrijver Marjolijn van Heemstra - verbindend te verduurzamen. De vierde in de serie is Aziz Kaouass.

Zeist - “Ik was 6 jaar toen ik vanuit ons dorp in het Rifgebergte in Marokko naar Nederland verhuisde. Dat was een enorme overgang: van een kleinschalige traditionele gemeenschap in een uitgestrekt berggebied waar iedereen elkaar kent en je omringd bent door veel familie naar een anoniem rijtjeshuis in een stad met veel asfalt en beton.

Ik heb altijd heimwee gehouden naar dat dorp. Maar het liep leeg, wie jong was trok weg naar Europa om er te gaan werken. Tegelijkertijd veranderde dit rijke en diverse gebied in een kurkdroge woestenij. Het resterende bos werd gekapt om ruimte te maken voor het verbouwen van tarwe en gerst en het houden van geiten. Het sneed me door het hart om deze teloorgang te zien.

Daarom zijn we in 2015 gestart met het uitdelen van bomen. In 2017 is stichting Riforest opgericht (www.riforest.nl). Inmiddels nemen vierhonderd families deel. We planten er olijfbomen, amandelbomen, granaatappelbomen en johannesbroodbomen. We geven de mensen voorlichting over hoe zij hun land weer vruchtbaar en levend kunnen maken. Hoe zij het steeds schaarsere regenwater kunnen vasthouden. Hoe zij compost kunnen maken om de bodem te verbeteren.

Permacultuur speelt daarbij een belangrijke rol. Ik ben een steeds grotere fan van deze methode. Het draait om circulariteit en samenwerking met de natuur. En nieuwsgierigheid naar de vraag: hoe doet de natuur het zelf? Het staat lijnrecht tegenover het nu dominante en desastreuze denken in termen van competitie en beheersing. Ik ben moslim en permacultuur helpt me bij wat we in de islam de grote heilige oorlog tegen hebzucht en onmatigheid in onszelf noemen. Het voeren van die strijd is voor mij de essentie van staan voor duurzaamheid, op weg naar een compassievolle samenwerking met de natuur. We kunnen de aarde niet verbeteren zonder eerst onszelf te veranderen.