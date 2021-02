Gezonde lunch voor 120 kinderen

De Voedselbank won vorig jaar de Vrijwilligersgroepsprijs Zeist in de categorie Zorg en Welzijn. Henk Niemeijer begon drie jaar geleden als vrijwilliger in het magazijn van de Voedselbank en is inmiddels coördinator. Hij vertelt wat de organisatie met de prijs gaat doen.

door Ellis Plokker

Zeist - De Voedselbank Zeist heeft in november vorig jaar de Vrijwilligersprijs in de categorie Zorg en Welzijn gewonnen. Henk Niemeijer, vrijwillig coördinator, vertelt dat de Voedselbank het geld besteedt aan gezonde lunchpakketten voor kinderen van klanten. “De ouders van deze kinderen krijgen van 1 maart tot aan de zomervakantie wekelijks een papieren tas mee met onder andere een lunchbox, twee pakjes melk, een pakje chocomel, plakjes kaas, een pakje appelsap en stukjes fruit.” Zo’n 120 kinderen in de basisschoolleeftijd komen voor dit pakket in aanmerking. De Voedselbank kreeg een bedrag van een anonieme gever, dat hier ook aan besteed wordt. Het doel is dat de kinderen gezond eten, volgens de schijf van vijf.

De Voedselbank heeft momenteel 125 klanten uit de gemeente Zeist: alleenstaande jongeren, ouderen en gezinnen. Niemeijer: “Het zijn mensen met een inkomen onder het bestaansminimum. Ze komen in aanmerking voor een hulp van De Voedselbank na een check door sociaal raadslieden of Kerk en Samenleving.” Bij de Voedselbank in Zeist werken momenteel 94 vrijwilligers in verschillende functies als chauffeur of medewerker in het magazijn of de winkel. Niemeijer werkt vijf dagen per week als vrijwillig coördinator. Het werk geeft hem veel voldoening, vooral het contact met collega’s en klanten: “Ik praat graag met de klanten, over waar ze behoefte aan hebben. Daar kunnen wij dan weer op inspelen.”

Tot anderhalf jaar geleden maakten de medewerkers van de Voedselbank voor iedere klant een krat per week. Niemeijer: “Dat doen we nu niet meer, we hebben nu een winkel ingericht. Klanten krijgen een kaart met punten erop. We gaan met de klant en deze kaart rond om boodschappen te doen. Zo kunnen ze hun pakket zelf samenstellen.” Een huishouden met twee personen krijgt twintig punten per week, een gezin met meer personen krijgt meer punten. Een brood, een pak melk of een bakje met vleeswaren zijn allemaal een punt. Het pakket is een aanvulling op de dagelijkse boodschappen die mensen zelf doen.

De chauffeurs van de Voedselbank rijden twee keer in de week naar het distributiecentrum in Arnhem om spullen op te halen. “De grote landelijke supermarkten leveren spullen aan die centra. De rest halen we op bij winkels in Zeist”, vertelt Niemeijer. De Voedselbank heeft in coronatijd veel giften en spullen heeft gekregen van particulieren: “We zijn erg blij dat de inwoners van Zeist ons zo goed gezind zijn en willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken.”

voedselbankzeist.nl