Werk aan Utrechtseweg van start gegaan

Maandag zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart aan de Utrechtseweg tussen de Jordanlaan en het kruispunt De Dreef/Kromme Rijnlaan.

Zeist - De Utrechtseweg is een belangrijke toegangsweg voor Zeist. Om de doorstroming van fiets- auto en busverkeer te verbeteren legt de gemeente een fietstunnel aan van de Kromme-Rijnlaan naar De Dreef en komt er een extra rijstrook om Zeist uit te rijden.

‘’Het is een fors project, maar wel één die noodzakelijk is voor de bereikbaarheid van Zeist. Fietsers kunnen straks veilig en comfortabel onder de Utrechtseweg door.

Bovendien zorgt de nieuwe inrichting van dit stuk Utrechtseweg ook voor een betere doorstroming van auto- en busverkeer. Hiermee blijft Zeist de komende jaren goed bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers’’, aldus wethouder Wouter Catsburg.