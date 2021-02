Het werk van Johan de Meester zet Zeist op de literaire kaart

In 2019 werd het laatste herenhuis verkocht van het gebouw De Meester aan de Kerkweg in Zeist. De nieuwbouw in het kader van project Oud Seyst is vernoemd naar de schrijver Johan de Meester. Er is sinds 1948 trouwens ook al een Johan de Meesterstraat in Zeist. Wie was deze literator?

door Maarten Bos

Zeist - De Meester werd in 1860 geboren en woonde van 1869 tot 1875 in de Dorpsstraat in Zeist. De negenjarige Johan kwam hier op een kostschool van de Hernhutters. Hij staat middenin de rijke literaire traditie van Zeist. Zijn roman De Zonde in het Deftige Dorp (1912) speelt in het dorp en gaat erover dat een dienstmeisje zwanger wordt gemaakt door de zoon van de dominee.

Dat leidt tot de nodige reacties in het ‘deftige dorp’. In het werk van De Meester is het Zeist van rond 1900 dus vereeuwigd.

Journalist



De Meester overleed in 1931 en was ook journalist. In zijn krantenartikelen verdedigde hij het werk van de Tachtigers. Hij was ook bevriend met verschillende vertegenwoordigers van de Beweging van Tachtig.

Toen De Meester overleed schreef de auteur Lodewijk van Deyssel dat de overledene de zaak van de Tachtigers gedurende veertigjaar warm had bepleit.

(De Tachtigers was een vernieuwende stroming in de Nederlandse literatuur die rond 1880 opkwam, red.).

Naturalisme



Toen De Meester een tijd in Parijs verbleef raakte hij onder de indruk van het naturalisme. Deze stroming in de lieratuur wordt gekenmerkt door een pessimistische levenvisie. De levens van mensen worden bepaald door externe factoren. Het noodlot is vaak onafwendbaar.

De Meester wordt in een deel van zijn boeken door het naturalisme beinvloed.

De Zonde



In De Zonde in het Deftige Dorp zie je dat de kwestie van de zwangere dienstbode een geheel eigen leven gaat leiden zonder dat iemand de gebeurtenissen sterk kan beinvloeden.