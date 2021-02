Opvoedpoli Utrecht ook in de regio

De Opvoedpoli Utrecht werkt vanaf nu vanuit twee nieuwe locaties in de regio: Zeist (Zuidoost Utrecht) en Nieuwegein (Lekstroom). Voor de stad Utrecht blijft De Opvoedpoli actief vanuit het ambulante samenwerkingsverband KOOS; specialistische jeugdhulp in de buurt.

Zeist/Regio - De Opvoedpoli biedt basis- en specialistische jeugd GGZ en specialistische jeugdhulp. Gezinnen met kinderen en jongeren van 0-23 jaar met complexe (psychische) problemen kunnen er terecht voor zowel diagnostiek als begeleiding en behandeling. “Er wordt altijd gekeken naar het hele gezin en dus ook naar de problemen die bij ouders of in de directe omgeving spelen. Met deze systemische aanpak in de eigen woonomgeving, waarbij ook het sociale netwerk wordt betrokken, zorgen weer voor dat gezinnen hun eigen krachten en oplossingsvermogen (her)ontdekken, zodat ze uiteindelijkzelf weer verder kunnen. Vanuit onze nieuwe locaties kunnen we nog sneller schakelen met de buurtteams en andere voorzieningen in de wijk en dus nog beter aansluiten bij de hulpvraag in de regio,” stelt Marieke Schonenberg, manager van De Opvoedpoli Utrecht.

Hoewel het aanbod van De Opvoedpoli Utrecht zich niet beperkt tot bepaalde segmenten binnen de basis- en specialistische jeugd GGZ en specialistische jeugdhulp, is het team onder andere gespecialiseerd in multi-stressproblematiek (problemen op meerdere leefgebieden), trauma- en hechtingsproblematiek en ernstig vastgelopen gezinssituaties. Voor de allerjongsten van -9 maanden (zwangerschap) tot 6 jaar is er bovendien een 0-6 team. Ook beschikt De Opvoedpoli Utrecht, in samenwerking met het Berg en Bosch College in Houten, over een Intensieve Klas (I Klas) die een passende combinatie van onderwijs en zorg biedt voor de scholier die dreigt uit te vallen. “Uitgangspunt is altijd dat er maatwerk wordt geleverd, aansluitend bij de hulpvraag.” De poli’s in Nieuwegein en Zeist bestaan uit multidisciplinaire teams, waarin verschillende specialisten van diagnostiek tot behandeling nauw met elkaar samenwerken. “Op deze manier hoeven gezinnen niet steeds te worden doorverwezen. We hebben psychotherapeuten, GZ-psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten, orthopedagogen, gezins- en jongerencoaches en een klinisch psycholoog in huis. Momenteel zijn we nog hard op zoek naar een kinder- en jeugdpsychiater. Doordat we samen met Altra, Horizon en De Nieuwe Kans onderdeel zijn van de alliantie iHUB, beschikken we bovendien over een groot netwerk in jeugdzorg en speciaal onderwijs, wat onze mogelijkheden vergroot. Zo kunnen we nu bij een dreigende crisis of uithuisplaatsing ook in de regio Utrecht gebruik maken van Horizon’s Netwerkverkenning. Daarnaast delen we veel kennis en ervaring met de andere Opvoedpoli’s verspreid over het land”, aldus Marieke Schonenberg. Informatie: www.opvoedpoli.nl/waar-we-werken/opvoedpoli-utrecht en via e-mail: utrecht@opvoedpoli.nl.