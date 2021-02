Creatief Herstel biedt en zoekt hulp

Stichting Creatief Herstel helpt vrouwen te herstellen van psychische klachten zoals depressie. De stichting boekt goede resultaten. Helaas kan het programma van Creatief Herstel door de coronamaatregelen al enige tijd niet doorgaan. De stichting zoekt naar middelen om te kunnen blijven bestaan.

door Ellis Plokker

Zeist - Ivanka van de Wardt vertelt dat zowel jongeren als vrouwen met een psychische kwetsbaarheid het extra zwaar hebben tijdens de coronapandemie: “Zij zijn extra kwetsbaar doordat alles stil ligt.” Momenteel kan het programma dat Creatief Herstel deze groepen biedt geen doorgang vinden in het atelier, door de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar de stichting blijft zich wel inzetten voor deze doelgroep door online activiteiten te verzorgen. “Twee keer per week hebben we een creatieve meeting via zoom, waar we met elkaar delen hoe het gaat. We sporen mensen aan om thuis creatief bezig te blijven, dat helpt om te ontspannen.”

Van de Wardt: “Wij zien dat deze tijd voor veel mensen moeilijk is, iedereen kijkt uit naar die stip op de horizon. Maar tieners en jonge twintigers zitten in een levensfase waarin ze bezig zijn met de groep waar ze bij willen horen. Ze voelen zich daardoor eenzaam, want verbinding is heel belangrijk voor hen, en dat missen ze nu. Voor hen is het extra zwaar. Wij bieden een groep jongeren online bijeenkomsten, waarin we samen proberen te kijken naar wat wel goed lukt, in plaats van naar de dingen die nu niet goed gaan. Het doel is sterker worden en weer meer een gevoel van controle over het eigen leven krijgen.”

De vrouwen en jongeren die bij Creatief Herstel komen, zijn eraan toe om weer nieuwe dingen te gaan doen, maar er zijn nu heel weinig vrijwilligers- en stageplaatsen. Van de Wardt: “Zij zijn net bezig om weer in beweging te komen en hun netwerk te vergroten. Daarbij vallen andere leuke dingen nu ook weg. Dat zorgt ervoor dat negatieve gedachten sneller opkomen, daardoor is het lastiger om positief in het leven te blijven staan en is er meer kans op terugval in een depressie. De kern van ons werk is dan ook samen met hen iedere dag even stilstaan bij de positieve dingen in het leven. We kijken naar wat wel goed gaat. Er zijn iedere dag wel lichtpuntjes.”

Stichting Creatief Herstel is financieel onafhankelijk en werkt met vrijwilligers, maar door de maatregelen rond de coronapandemie heeft de stichting momenteel geen inkomsten. Om de stichting te redden en na de huidige maatregelen mensen te kunnen blijven helpen, hebben Van de Wardt en Klok verschillende acties opgezet om aan geld te komen. “We hebben een club van 100 opgericht. Particulieren en bedrijven kunnen zich aanmelden voor de club van 100. Ze kunnen voor 100 euro partner worden voor een jaar en krijgen dan een vermelding op onze website.”

www.stichtingcreatiefherstel.nl