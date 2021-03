Een mooie foto van krokussen aan het Kersbergenplein in Zeist, gemaakt door Janny Holtrop.

Zeist - Na sneeuw en schaatsen komt immers zonneschijn. Ofwel, we merken allemaal wat het met ons doet nu de temperaturen stijgen en de lente er aan zit te komen. Mensen krijgen weer meer energie en zien het leven allemaal wat positiever in. We willen deze energie en het feit dat het 21 maart volgens de kalender weer lente is en 28 maart de zomertijd ingaat, gebruiken om op 24 maart een speciale krant uit te brengen onder het motto: Leve de Lente! Laat dus maar doorkomen, die foto’s met de lente in beeld! (Foto: Janny Holtrop)