Bruidspaar Thomassen 65 jaar getrouwd

Chiel (eigenlijk Michiel) Thomassen en Anneke Thomassen-Kamminga uit Zeist waren 28 februari 65 jaar getrouwd: een briljanten paar dus. Chiel had al gauw een oogje op haar, meldt de oudste dochter Marga Boudewijns-Thomassen.

Zeist - Na hun huwelijksceremonie heeft het paar een periode bij de ouders van Anneke op de Slotlaan ingewoond en via een flat op de Prinses Irenelaan zijn ze in een huurhuis op de Tollenslaan terecht gekomen.

Later verhuisden zij van het huurhuis naar een koophuis op de Tollenslaan en zijn nu de oudste en langste bewoners aldaar.

Ze gaan graag naar Texel, Friesland, ze computeren, lezen en Anneke zit op een knutselclub en handwerkt graag. Chiel is, naar tevredenheid, het grootste deel van zijn werkzame leven beroepsmilitair op Kamp van Zeist te Soesterberg geweest.

Veel aanloop

Het stel heeft twee dochters en een zoon en zeven kleinkinderen waar ze dol op zijn en die allemaal vaak langskomen. Ook hebben ze veel aanloop van mensen uit de buurt, van de kerk en vrienden en familie.

Beiden hebben een groot sociaal hart en zij hopen over vijf jaar weer De Nieuwsbode te halen, dan als platina paar.