Op weg naar vijftigjarig jubileum

‘’Het duurt nog wel even, maar toch zijn we al volop bezig met het vijftigjarig jarig bestaan van De Toets,” zeggen Rina van Kilsdonk, bestuurslid cultuur en Nel Barnier, bestuurslid PR van de teken- en schildersvereniging. Wanneer De Toets is opgericht, is niet precies duidelijk. “Ze zijn in 1970 begonnen met een clubje dames bij een van hen thuis,” vertelt Rina. “Het clubje werd een club, een huiskamer te klein en dus werd er verder geschilderd in De Boskapel. Pas daar, in 1973, werd de vereniging opgericht.”

Adriënne Nijssen

Zeist - Na op diverse plaatsen te hebben geschilderd, zit de vereniging nu op het terrein van de Fraters van Utrecht. Op de plek waar jongens vroeger hun opleiding tot huisschilder kregen. “Helaas gaan de fraters alles verkopen, dus 1 januari 2022 moeten we eruit zijn,” vertelt Nel. “We zijn nog wel in gesprek, maar we weten niet hoe dat het eruit komt te zien. We zijn bezig met het maken van een brochure. Daarin staat onder andere dat we op zoek zijn naar een andere ruimte. Er is contact met de cultuurmakelaar in Zeist en we zoeken ook zelf actief. Als hij wat aandraagt, gaan we telkens kijken of het geschikt is voor onze vereniging.”

De Toets is een vereniging met meer dan honderd leden, voor ruim tachtig procent 65-plus, maar gelukkig weten steeds meer jonge mensen de weg te vinden. “Natuurlijk zijn we nooit allemaal tegelijk aanwezig,” zegt Rina. “Normaal gesproken per sessie tussen de twaalf en twintig leden. In coronatijd maar tien mensen. Normaal kon je komen als je wilde, nu hebben we een inschrijfsysteem.”

De Toets is uniek in Nederland. “Dat weet ik zeker,” zegt Rina. “Wij hebben zeven dagdelen per week een academisch geschoold docent die de groep begeleidt. En drie dagdelen is er open atelier, dan helpen we elkaar verder, we bespreken elkaars werken.”

De Toets probeert van maatschappelijk nut te zijn voor Zeist. “Als je ergens schilderlessen wilt nemen, ben je zeker 350 euro kwijt. Ons lidmaatschapbedrag is bewust heel laag, 245 euro voor een heel jaar. We doen dat omdat we vinden dat iedereen moet kunnen schilderen. Het moet niet elitair worden,” vertelt Nel.

Verder neemt De Toets deel aan de Historische Doedag, waar mensen zelf mogen schilderen. Ook op het Festival Dag der Kunsten en de Walk Art Markt is de vereniging present. “Rina en ik zijn heel actief om De Toets en de kunst te promoten in de gemeente Zeist en de vereniging is actief op het platform Beeldende Kunst Zeist. We hebben contact met het KunstenHuis en met CultuurZeist. We hebben een open dag en zowel de vereniging als individuele leden doen mee aan de kunstroute,” vertelt Nel. “Je moet ervoor zorgen dat je bekend bent en dat je betaalbaar blijft.”

En ook al is het vijftigjarig bestaan nog ver weg, er wordt al flink over nagedacht. “We zijn al begonnen met het verzamelen van gegevens, foto’s en anekdotes. Er is een begin gemaakt met een jubileumboek. En dat is nog maar het begin.’’