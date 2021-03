Vrolijke speurtocht voor meer dan honderd kinderen

Wat als een simpel idee begon, mondde zaterdag uit in een ware speurtocht door Zeist.

Zeist - Veel vrolijke gezichtjes schoten in kleine groepjes voorbij over de voor hun uitgestippelde route met activiteiten. Door de vele sponsoren op de markt, vanuit het centrum en het Walkartpark hadden de kinderen qua cadeautjes en lekkers niets te klagen. Dit alles in het belang van stichting Hartekind, die wethouder Fluitman dankt voor het mogelijk maken van deze heerlijke dag voor meer dan honderd Zeister kinderen. (Fotocollage: Eshter Kant)