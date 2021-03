Nieuw project Wilbert van der Steen

De stripmaker Wilbert van der Steen aan het werk in zijn eigen atelier in Zeist.

Na de succesvolle afronding van verschillende stripboeken, waaronder Zon en Ayak & Por, kreeg de Zeister stripmaker Wilbert van der Steen ruimte voor een nieuw project: het uitgeven van een gay comic in eigen beheer. Met een wervende crowdfundactie zoekt hij de benodigde financiering voor zijn boek Salto & Ubba.

door Carol Dohmen

Zeist - Als kleine jongen deed Van der Steen niets liever dan tekenen. Na zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg werkte hij een aantal jaren als illustrator en cartoonist bij verschillende uitgeverijen. In 2009 pakte hij zijn jongensdroom weer op en legde zich toe op het maken van strips. Met succes: zo ontving hij in 2017 de Willy Vandersteenprijs voor zijn boek ZON. Van der Steen (geen familie van): “Ik heb altijd getekend om mijn verhaal kwijt te kunnen. Nederland heeft geen grote stipboekcultuur zoals bijvoorbeeld België, maar ik probeer daar op mijn eigen manier verandering in aan te brengen.”

Hij had al langer de wens om een gay comic te maken. “Er zijn weinig Nederlandstalige lhbtqi-strips. Ik wil hiermee het aanbod vergroten. Salto & Ubba gaat over de performer Salto en zijn man Ubba. Het is geen autobiografie, maar ik kan met dit verhaal wel dicht bij mezelf blijven. Salto is een performer die aan een vorm van burlesque doet. Na het einde van het toeristenseizoen heeft hij weinig te doen en heeft daar grote moeite mee. Ubba, een ondernemer, spreekt hem hierop aan, ‘ga een project doen’. Daar gaat het eerste boek over.”

Veel mensen denken bij het woord comic aan een grappig verhaal, maar dat is niet per se het geval. Salto & Ubba is vooral een luchtig verhaal voor volwassenen. “Ik vind het fijn om dingen te maken die ik zelf leuk vind, commercieel werkt voor mij niet.” Voor de financiering van het laten drukken van het boek, maakt Van der Steen gebruik van het platform Voordekunst. Hij verwacht het boek eind dit jaar uit te geven. “Het is een bewerkelijk project, want ik doe alles zelf: schrijven, schetsen, tekenen en inkleuren. En ik geef het ook nog eens in eigen beheer uit.”

Het platform Voordekunst faciliteert mensen bij de realisatie van culturele projecten. Voordekunst is lid van Goede Doelen Nederland en CBF gecertificeerd. De crowdfundactie voor Salto & Ubba loopt nog zeker twee weken en het benodigde bedrag is al over de helft. Meedoen kan via www.voordekunst.nl, even zoeken op Wilbert van der Steen. Tegenover een donatie staat een leuke tegenprestatie, zoals een boek met een extra tekening, of zelfs een eigen cameo: dan treedt de gever zelf op in het verhaal.