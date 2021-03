Stadslab zoekt mensen met ideeën

Casper Broekaart en Emma Fijma werken bij het Stadslab Zeist aan het Emmaplein. Het Stadslab is een plek waar mensen met ideeën op cultureel en sociaal gebied elkaar kunnen ontmoeten en hun ideeën kunnen presenteren. De beste ideeën worden uitgekozen en uitgevoerd.

door Ellis Plokker

Zeist - Casper Broekaart is cultuurmakelaar voor de gemeente Zeist. Dat houdt in dat hij mensen en organisaties in Zeist, die iets willen doen op het gebied van cultuur, bij elkaar brengt en ondersteunt. Broekaart legt uit dat hij mensen die gemotiveerd zijn om een project te starten op het gebied van cultuur, duurzaamheid en creatief ondernemerschap wil helpen bij de uitvoering daarvan. “Ik zoek mensen met ideeën, die iets kunnen en willen doen op het snijvlak van cultuur en duurzaamheid om de stad nieuw leven in te blazen. Wij willen de goede ideeën van die mensen faciliteren, dus hen ondersteunen om een project op te zetten. Daarmee willen we de vitaliteit en leefbaarheid van Zeist vergroten.”

Broekaart wil graag dat mensen uit alle wijken in Zeist meedoen, want er gebeurt nu in de ene wijk meer op cultureel gebied dan in de andere.

Broekaart heeft inmiddels al een aantal projecten georganiseerd, zoals een digitale doetank. Dat is een project van creatieve mensen die ideeën hebben op het gebied van circulair wonen en het zelf bouwen van woningen. “Zij zijn bezig met het oprichten van een nieuwe woningbouwvereniging.” Daarnaast is Broekaart samen met Duurzaam Zeist een open pitchprogramma aan het opstarten. “Daarin kunnen inwoners en creatieve ondernemers nieuwe ideeën op het snijvlak van cultuur en duurzaamheid naar voren brengen (pitchen, red.). De beste ideeën worden uitgekozen en krijgen ondersteuning van het Stadslab. Ze kunnen een plan maken en een werkbudget aanvragen om het uit te voeren.” Het is de bedoeling dat degene die het idee presenteert, de kar blijft trekken bij de uitvoering ervan.”

Broekaart werkt in het Stadslab samen met grafisch vormgever Emma Fijma. “Zij maakte die mooie raamschildering,” vertelt hij. Het was ook haar idee om een Babbelbox in Zeist neer te zetten. “Er zijn leuke filmpjes gemaakt, waarin Zeistenaren vertellen wie ze een hart onder de riem zouden willen steken. Het filmpje is te zien op onze website.” Eerder organiseerde het Stadslab het community art project ‘Hart voor Zeist’, waarin onder andere een metersgroot oplichtend hart is gemaakt. Broekaart is de aanjager van platforms zoals CultuurinZeist, het Lokaal Mediacentrum Zeist en de FAP, een platform waarbij verenigingen voor amateur podiumkunst bij aangesloten zijn. Zo verbindt Broekaart mensen in Zeist met elkaar. Hij hoopt dat hij deze zomer weer festivals kan organiseren, zodat Zeistenaren weer kunnen genieten van cultuur in hun stad.

www.stadslabzeist.nl