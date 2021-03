Laden maar

Wethouder Wouter Catsburg heeft maandag samen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, het nieuwe laadplein op het Zinzendorfplein geopend.

Zeist - Dit gebeurde tijdens een online bijeenkomst. Vanaf nu kunnen hier maar liefst veertig elektrische auto’s tegelijkertijd laden. Met dit laadplein neemt het aantal openbare laadpunten in Zeist in één keer toe tot 256 stuks. Inwoners uit de omliggende wijken en bezoekers van het centrum kunnen hier hun auto opladen. De komende twee jaar komen er in de gemeente Zeist nog 75 openbare laadpunten bij. (Foto: Mel Boas)