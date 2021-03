Koningsdochter Maria verbleef in Figi

In de serie Hoog bezoek aan Zeist dit keer aandacht voor het verblijf van Maria Christina de Borbón (1911-1996), prinses van Spanje, in Hotel Figi. De prinses verbleef in 1937 op 26-jarige leeftijd in Figi als vluchteling, zij het een bemiddelde.

door Maarten Bos

Zeist - Haar vader, koning Alfonso XIII van Spanje, had zijn land immers in 1931 moeten verlaten om een burgeroorlog tussen republikeinen en monarchisten te voorkomen. De Zeister royaltykenner en Frankrijkspecialist Anne Louis Cammenga vertelt erover.

Anne Louis: “Het was niet vreemd dat een dergelijk hooggeplaatst persoon juist bij Figi terecht kwam. Figi’s dienstverlening maakte het hotel reeds in het begin van de jaren ‘20 tot een goed bij het deftige dorp Zeist en de Utrechtse Heuvelrug met zijn vele buitenplaatsen passend ‘Huis van den eersten Rang’.

Verbouwing

Na de verbouwing van 1930, waarbij de hotelcapaciteit werd uitgebreid van 30 naar 45 kamers, werd Figi met zijn specifieke clientèle, zijn Concertzaal, American Bar en andere faciliteiten tot de Nederlandse ‘grand hotels’ gerekend, zij het dat Figi zich liever in het Nederlands met ‘groot hotel’ aanduidde. Vanaf dat moment werd het hotel echt een door de internationale elite aangeprezen ‘Grand Hotel’, waar de groten der aarde zich volledig op hun gemak voelden. Er verbleven veel internationale en nationale adellijken en topdiplomaten in Figi”.

‘’In hetzelfde jaar 1937 gaf het hotel onderdak aan in totaal negen Spaanse vluchtelingen, waaronder de graven Ablitas, Fernando en César de Aragon, Spaanse hoge edellieden en ooms van de latere Koningin Fabiola van België. Samen met Maria Christina zullen zij overlegd hebben hoe de Prinses haar vader ooit weer Koning van Spanje kon worden. Maar dit overleggen gebeurde zeker low profile.

De Spanjaarden hadden er geen belang bij hun verblijf aan de grote klok te hangen, want het waren als gevolg van de Spaanse burgeroorlog gevaarlijke tijden, niet in de laatste plaats voor royals en adel. Het lot van de afgezette Keizerlijke families van Duitsland, Oostenrijk en de moord op de Russische Tsarenfamilie in 1918 herinnerden vele royals en edelen zich in 1937 nog steeds heel goed.

De té omstreden geworden Koning Alfonso XIII keerde overigens niet meer terug op de troon. Maar zijn kleinzoon Juan Carlos werd later wél Koning van Spanje.”

Anne Louis tot slot: “De beroemde logee van Figi was via haar moeder Koningin Victoria Eugenie verwant aan het Britse Koninghuis Windsor en via haar grootmoeder Koningin Maria Christina aan het Oostenrijkse Keizerlijke en Koninklijke Huis van Habsburg. Prinses Maria Christina was de tante van Juan Carlos en de oud-tante van de huidige koning Felipe. Zij huwde in 1949 met de Italiaanse Graaf Enrico Eugenio Marone. Het echtpaar kreeg vier dochters. Zij overleefde haar man en stierf op 85-jarige leeftijd in Madrid en werd bij haar man in Turijn begraven.”