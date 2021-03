Huisbezoek voor 75-plussers

Hoe gaat het met onze oudere medebewoners in deze bijzondere tijd? Dat wil de gemeente Zeist graag weten. Alle inwoners van 75 jaar en ouder krijgen daarom een uitnodiging voor een huisbezoek door een vrijwilliger. Elke deelnemer ontvangt daarbij het magazine ‘Meedoen in Zeist’.

Zeist - Wethouder Marcel Fluitman heeft vorige week het eerste exemplaar van het magazine overhandigd aan Zeistenaren Hans (75) en Lies (74) Burgmans. De overhandiging markeert de start van het huisbezoekproject 75+.

Bij het huisbezoekproject gaat een vrijwilliger met de oudere in gesprek over hoe het gaat, wat diens wensen en behoeften zijn en welke betekenis iemand kan en wil hebben voor anderen in Zeist. Dit gesprek gebeurt op een veilige manier, met inachtneming van de regels van het RIVM. De start was in Zeist-Oost en nu volgen stapsgewijs de andere wijken.