Vollenhove krijgt eigen soepbakfiets

Sinds woensdag 3 maart is Vollenhove is een nieuw initiatief rijker: de soepbakfiets. Die rijdt wekelijks door de buurt en zal in het begin vooral de L-flat aandoen, waar momenteel een flinke renovatie aan de gang is.

Zeist - De bakfiets is een project van MeanderOmnium vanuit Vollenhove Vooruit, de buurtaanpak waarin bewoners en organisaties samenwerken om Vollenhove verder vooruit te brengen.

“Een kopje soep voor een klein bedrag, als warm gebaar”, zegt sociaal werker Brenda Emmen van welzijnsorganisatie MeanderOmnium over het initiatief. Het gaat bij de soepbakfiets niet alleen om soep. Het is ook een sociaal project en bedoeld om met meer bewoners in contact te komen. “Juist in deze tijd is het goed te weten wat er speelt en hoe je bewoners met een creatieve aanpak kunt ondersteunen”, aldus Brenda Emmen.

Meebewegen

De bakfiets wordt komende tijd ingezet voor het bezorgen van soep, maar zal zich mee bewegen met de seizoenen. Zo zal in de zomer bijvoorbeeld ook ijs verkocht gaan worden.

Wethouder Marcel Fluitman van gemeente Zeist deelde woensdagmiddag de eerste koppen soep uit. “De soepbakfiets is een mooi voorbeeld van beweging en energie in de buurt. En een prachtig initiatief waarin organisaties de handen ineenslaan om dit mogelijk te maken In Vollenhove zit echt veel power, dat blijkt wel.’’

Verschillende organisaties hebben eraan meegeholpen dat de soepbakfiets kan gaan rijden in Vollenhove. Samen Slim Rijden Zeist heeft ervoor gezorgd dat PostNL een elektrische bakfiets gratis ter beschikking heeft gesteld voor dit sociale initiatief. Versmarkt Samen in Zeist maakt en bezorgt de soep. Bij de Versmarkt worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid binnen de horeca en winkel.

Rob Wassenberg, directeur-bestuurder van Woongoed Zeist: “De renovatie van de L-flat is in volle gang en vraagt veel van onze bewoners. Aandacht, een praatje én goed eten doet goed. Daarom zijn we blij met het initiatief van de soepbakfiets’’.

In Vollenhove Vooruit werken veel organisaties, waaronder MeanderOmnium, gemeente Zeist en Woongoed Zeist met inwoners in Vollenhove samen aan een buurt waarin iedereen plezierig woont. De krachten zijn gebundeld omdat juist met deze samengevoegde energie een echte beweging in de buurt op gang kan worden gebracht, is de insteek. Vanuit Vollenhove Vooruit worden tal van projecten geïnitieerd, voor en met buurtbewoners.